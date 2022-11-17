Аргентинец Корреа может пропустить ЧМ-2022. У игрока проблемы с коленом

Форвард «Интера» и сборной Аргентины Хоакин Корреа рискует пропустить ЧМ-2022. По данным портала TyC, после вчерашней товарищеской игры с ОАЭ у футболиста возникли проблемы с коленом.
Сегодня Корреа не тренировался в общей группе аргентинской команды.
Для меня Корреа с самого начал выглядел предпочтительнее, особенно после Копы ,где этот Нико по КД моменты порол
Корреа тем более более заточен под прессинговый футбол, пригодится в любой роли, когда нужен результат, он же из Атлетико
Для меня Корреа с самого начал выглядел предпочтительнее, особенно после Копы ,где этот Нико по КД моменты порол
Корреа тем более более заточен под прессинговый футбол, пригодится в любой роли, когда нужен результат, он же из Атлетико