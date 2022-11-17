Аргентинец Корреа может пропустить ЧМ-2022. У игрока проблемы с коленом

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вчера, 21:42

Форвард «Интера» и сборной Аргентины рискует пропустить ЧМ -2022. По данным портала TyC, после вчерашней товарищеской игры с ОАЭ у футболиста возникли проблемы с коленом.

Сегодня Корреа не тренировался в общей группе аргентинской команды.