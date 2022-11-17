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Аргентинец Корреа может пропустить ЧМ-2022. У игрока проблемы с коленом

вчера, 21:42

Форвард «Интера» и сборной Аргентины Хоакин Корреа рискует пропустить ЧМ-2022. По данным портала TyC, после вчерашней товарищеской игры с ОАЭ у футболиста возникли проблемы с коленом.

Сегодня Корреа не тренировался в общей группе аргентинской команды.

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16 ноября
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протон
протон
сегодня в 00:20
Там ещё и Хоакин Корреа с травмой... На его место могут взять Тьяго Альмада, Джио Симеоне или... Алехандро Гарначо!
Для меня Корреа с самого начал выглядел предпочтительнее, особенно после Копы ,где этот Нико по КД моменты порол
Корреа тем более более заточен под прессинговый футбол, пригодится в любой роли, когда нужен результат, он же из Атлетико
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:01
Есть ещё один Корреа..
Гость
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