Мэддисон: «Я надеялся, что меня вызовут в сборную Англии»

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вчера, 09:13

Полузащитник сборной Англии сообщил о том, что готов играть на чемпионате мира в Катаре.

Игрок «Лестер Сити» хромал в первом тайме матча 16-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» из-за проблем с правым коленом, но уже вчера тренировался вместе с национальной командой.