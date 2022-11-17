Мэддисон: «Я надеялся, что меня вызовут в сборную Англии»

Полузащитник сборной Англии Джеймс Мэддисон сообщил о том, что готов играть на чемпионате мира в Катаре.
Игрок «Лестер Сити» хромал в первом тайме матча 16-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» из-за проблем с правым коленом, но уже вчера тренировался вместе с национальной командой.
У меня была небольшая проблема за неделю до игры с «Вест Хэмом», но я хотел играть, не хотел отказываться от игры из-за чемпионата мира. Я не такой игрок, я хотел помочь «Лестеру».
Я надеялся, что меня вызовут в сборную. Единственное, что я могу контролировать, — это моя форма и то, что я делаю в «Лестере». А всё остальное, как я всегда говорил, само о себе позаботится, и решение о том, выбирать меня или нет, остаётся за тренером сборной Англии.
К счастью, моя форма была достаточно хорошей. Я пытался оставаться сосредоточенным, это лучшее что я мог сделать.