Роналду пропустит контрольную игру с Нигерией из-за гастрита

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч национальной команды против Нигерии. Об этом сообщил главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.
К завтрашней игре он готов не будет, ему нужно отдохнуть. Как вы понимаете, гастрит очень сильно ослабляет игроков физически.
Матч Португалии и Нигерии состоится 17 ноября, 24-го португальцы сыграют свой первый матч на чемпионате мира в Катаре против Ганы.
Он переживает? Он сам себе проблемы создал. Чего его жалеть?
Он переживает? Он сам себе проблемы создал. Чего его жалеть?