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Роналду пропустит контрольную игру с Нигерией из-за гастрита

вчера, 20:59
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб НигерияНигерия21:45 Не начался

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч национальной команды против Нигерии. Об этом сообщил главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

К завтрашней игре он готов не будет, ему нужно отдохнуть. Как вы понимаете, гастрит очень сильно ослабляет игроков физически.

Матч Португалии и Нигерии состоится 17 ноября, 24-го португальцы сыграют свой первый матч на чемпионате мира в Катаре против Ганы.

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:55, ред.
Бедный.. Переживает, что его фотку уже с фасада Олд Траффорд сняли... Ничего, на трассе тоже снимают... Но молодых .. Вся жизнь - дорога, как у цыгана... Ох, Шелоро... Хе..
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:20
У Роналдо причина уважительная, это ЧМ. На счёт учительницы она права, надо учиться. Игроки МС тоже были осторожны, уважительная причина ЧМ. (12 ноября игра МС - Брентфорд. счет 1-2)
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:06
Когда я учился в школе и кто-то не приходил в школу без уважительной причины, моя учительница всё время говорила: "То понос, то золотуха". Это значит постоянные проблемы, одна за другой.

Он переживает? Он сам себе проблемы создал. Чего его жалеть?
Futurista
Futurista ответ felix (раскрыть)
вчера в 21:32
Гастрит это в первую очередь нервы...во вторую только питание правильное/неправильное...и физические нагрузки профуровня не добавляют в карму тоже...
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:31, ред.
Гастрит не обязательно из-за некачественной пищи может появиться. Гораздо чаще это совокупность факторов, стресс, слабый иммунитет, болезни и то нерациональное питание. Наоборот это показывает, что несмотря на свое ЧСВ-интервью в глубине души Роналду очень переживает. Он понимает, что былая слава и молодость от него уходит, а в прошлом году он этого не понимал. Не знаю что в этой ситуации может быть смешного.
felix
felix
вчера в 21:22
Только что читал - повар его там бережет...Он что от призыва косит? Какой гастрит у профспортсмена, тем более его уровня?!
Foxes
Foxes
вчера в 21:20
А как же только здоровое питание и личный шеф повар.
Elliada
Elliada
вчера в 21:16
То понос, то золотуха
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 21:03
Это логично, у него нечеловеческая диета
Гость
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