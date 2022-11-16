Роналду пропустит контрольную игру с Нигерией из-за гастрита

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вчера, 20:59

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии пропустит матч национальной команды против Нигерии. Об этом сообщил главный тренер португальцев .

К завтрашней игре он готов не будет, ему нужно отдохнуть. Как вы понимаете, гастрит очень сильно ослабляет игроков физически.

Матч Португалии и Нигерии состоится 17 ноября, 24-го португальцы сыграют свой первый матч на чемпионате мира в Катаре против Ганы.