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Нкунку получил травму и пропустит чемпионат мира

вчера, 08:41

Нападающий сборной Франции Кристофер Нкунку не сыграет на чемпионате мира из-за травмы.

Футболист получил повреждение во время тренировки. В национальной команде подтвердили, что травма не позволит ему принять участие в турнире.

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Все комментарии
Илья85
Илья85 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 17:31
Да ,видел .но мнерегламент интересен. Сколько игроков можно поменять ,до какого периода.
Брулин
Брулин ответ Илья85 (раскрыть)
вчера в 17:21
Вместо травмированного Нкунку в сборную Франции вызван форвард «Айнтрахта» Коло-Муани
B T
B T
вчера в 13:25
Быть Аллану Сен-Максимену взамен Нкунку
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:59
Обидно, очень обидно...! Игрок был в отличной форме, много пользы бы принес команде, и получил травму уже находясь в Катаре..... Погба заменить было проще чем Нкунку, даже и не знаю кем его теперь заменят
Теперь, если вдруг Франция победит на мундиале, то Камавинга должнн будет отдать свою медаль Кристоферу....
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:02
Мбаппе будет играть за себя и за него.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 10:35
Столкновение с Камавингой , после чего неудачно поставил ногу. оба шли прямыми в мяч.
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 10:21
Надо было отмазаться,как моська,который не сыграл пару игр типа болеет)))))))
Илья85
Илья85
вчера в 09:49
Кто в курсе по поводу регламента по заявкам команд на ЧМ ,возжно ли вносить изменения ?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:24
Жалко парня,все так ждут чтобы сыграть на ЧМ.
shlomo
shlomo
вчера в 08:54
Обидно, что перед самым важным в карьере чемпом такое
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 08:48
Не повезло парню, ему наверное так обидно и больно в душе.
Гость
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