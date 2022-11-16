Нкунку получил травму и пропустит чемпионат мира

Нападающий сборной Франции Кристофер Нкунку не сыграет на чемпионате мира из-за травмы.
Футболист получил повреждение во время тренировки. В национальной команде подтвердили, что травма не позволит ему принять участие в турнире.
Нападающий сборной Франции Кристофер Нкунку не сыграет на чемпионате мира из-за травмы.
Футболист получил повреждение во время тренировки. В национальной команде подтвердили, что травма не позволит ему принять участие в турнире.
Теперь, если вдруг Франция победит на мундиале, то Камавинга должнн будет отдать свою медаль Кристоферу....
Теперь, если вдруг Франция победит на мундиале, то Камавинга должнн будет отдать свою медаль Кристоферу....