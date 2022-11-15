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Аллегри — лучший тренер Серии А в ноябре

вчера, 20:15

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером Серии А в ноябре.

Жюри, состоящее из директоров спортивных газет, присудило специалисту эту награду на основании технико-спортивных критериев, качества игры команды, а также соблюдения фэйр-плей.

В ноябре «бьянконери» одержали 3 победы: над «Интером» (2:0), «Вероной» (1:0) и «Лацио» (3:0). Команда Аллегри идет на 3-м месте в Серии А (31 пункт).

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 06:17
Омрачает лишь ЛЧ, в прошлом сезоне в ЛЧ все было в порядке а в серии А не очень,в этом наоборот.
протон
протон
сегодня в 00:31
Аллегри конечно молодец, и со стороны кажется, что дали ему звание лучшего как аванс. По мне Спалетти пока все ещё остаётся лучшим как и команда Наполи. Мне хочется, чтобы Юве был лучшим во всем, но всегда надо отдавать должное и признать очевидное. Я очень надеюсь, что Аллегри продолжит свое шествие в серии побед и там уже заслуженно победит в данном мероприятии.
В последних 6-ти матчах Серии А у ЮВЕ 6 побед, 12 забитых и ни одного пропущенного! Лучшая защита Серии А. В 15-ти матчах всего 7 пропущенных мячей.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:44
Похоже, что Ювентус прошел тяжелые времена.
SSC Napoli
SSC Napoli ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:06
Ну да, бред какой-то!
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 21:05
Лучший из худших!
matrix333
matrix333
вчера в 20:36
Ювентус в ноябре играл лучше, чем в октябре. А тренер молодец/
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:33
Ну я не против, 3 место тоже зачётно!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:31, ред.
Это что новый анекдот !?! А как же Саллетти , у которого команда занимает первую строчку турнирной таблице . В графе поражений, - зеро . Отрыв от ближайшего преследователя аж семь очков , а Ювентуса на десять !
Гость
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