Аллегри — лучший тренер Серии А в ноябре

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вчера, 20:15

Наставник «Ювентуса» признан лучшим тренером Серии А в ноябре.

Жюри, состоящее из директоров спортивных газет, присудило специалисту эту награду на основании технико-спортивных критериев, качества игры команды, а также соблюдения фэйр-плей.

В ноябре «бьянконери» одержали 3 победы: над «Интером» (2:0), «Вероной» (1:0) и «Лацио» (3:0). Команда Аллегри идет на 3-м месте в Серии А (31 пункт).