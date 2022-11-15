Аллегри — лучший тренер Серии А в ноябре

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером Серии А в ноябре.
Жюри, состоящее из директоров спортивных газет, присудило специалисту эту награду на основании технико-спортивных критериев, качества игры команды, а также соблюдения фэйр-плей.
В ноябре «бьянконери» одержали 3 победы: над «Интером» (2:0), «Вероной» (1:0) и «Лацио» (3:0). Команда Аллегри идет на 3-м месте в Серии А (31 пункт).
В последних 6-ти матчах Серии А у ЮВЕ 6 побед, 12 забитых и ни одного пропущенного! Лучшая защита Серии А. В 15-ти матчах всего 7 пропущенных мячей.
В последних 6-ти матчах Серии А у ЮВЕ 6 побед, 12 забитых и ни одного пропущенного! Лучшая защита Серии А. В 15-ти матчах всего 7 пропущенных мячей.