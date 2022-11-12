Пруцев — лучший игрок матча «Локомотив» — «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев признан лучшим игроком матча 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).
Пруцев провёл на поле все 90 минут, отметившись забитым голом.
Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев признан лучшим игроком матча 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).
Пруцев провёл на поле все 90 минут, отметившись забитым голом.
Были ошибки, но эти парни прямо сейчас на высшем уровне.
Ставка на них мне видится перспективной, Литвинова сюда же.
Были ошибки, но эти парни прямо сейчас на высшем уровне.
Ставка на них мне видится перспективной, Литвинова сюда же.