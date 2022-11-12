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Пруцев — лучший игрок матча «Локомотив» — «Спартак»

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Гор Тищенко
Гор Тищенко
сегодня в 01:56
Какой блин пруцев .вообще не заметен.карпукас вот лучший игрок
YVG
YVG
вчера в 22:58
Играл во втором тайме просто отменно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:25
Парнишка сильно прибсвил в этом сезоне. Классная школа в Чертаново!
ABir
ABir
вчера в 22:18
Пруцев очень качественно сыграл, но и вклад Селихова в эту трудную победу Спартака огромен!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:17
Согласен, и Денисова с Хлусевичем бы добавил.
Были ошибки, но эти парни прямо сейчас на высшем уровне.
Ставка на них мне видится перспективной, Литвинова сюда же.
Boricku
Boricku
вчера в 22:02
Конкуренты не дремлют, удержать бы лигоконференцевское место в мае.
Гость
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