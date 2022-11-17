Тренер сборной Таджикистана: «Для нас ничья с Россией — как победа»

Главный тренер сборной Таджикистана прокомментировал ничью в товарищеском матче против сборной России.

Я должен поздравить Таджикистан с этой ничьей, это хороший результат. Мы могли и выиграть, но и у России были свои пара моментов.

Россия намного сильнее как команда, поэтому для нас эта ничья как победа. Давление на сборную России было выше, от них все ждали победы, и я тоже называл их главным фаворитом. Психологически мы были раскрепощеннее. Мои друзья из Таджикистана спрашивали меня, зачем я так много говорю о том, что Россия сильнее. Но ведь матч начинается не с первой минуты, а за несколько дней до, ты можешь создавать некое моральное преимущество и на пресс-конференции.

После первого тайма говорил ребятам: вы можете и не победить сегодня, но по крайней мере не должны проигрывать. Это было очень важно для всего Таджикистана, для всех людей. Спасибо игрокам за то, что смогли сделать это.