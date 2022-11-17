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Тренер сборной Таджикистана: «Для нас ничья с Россией — как победа»

вчера, 22:23
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт прокомментировал ничью в товарищеском матче против сборной России.

Я должен поздравить Таджикистан с этой ничьей, это хороший результат. Мы могли и выиграть, но и у России были свои пара моментов.

Россия намного сильнее как команда, поэтому для нас эта ничья как победа. Давление на сборную России было выше, от них все ждали победы, и я тоже называл их главным фаворитом. Психологически мы были раскрепощеннее. Мои друзья из Таджикистана спрашивали меня, зачем я так много говорю о том, что Россия сильнее. Но ведь матч начинается не с первой минуты, а за несколько дней до, ты можешь создавать некое моральное преимущество и на пресс-конференции.

После первого тайма говорил ребятам: вы можете и не победить сегодня, но по крайней мере не должны проигрывать. Это было очень важно для всего Таджикистана, для всех людей. Спасибо игрокам за то, что смогли сделать это.

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протон
протон
сегодня в 00:26
Все таки Валера запутал соперника своими перестановками!
Арбитрам респект сегодня отлично судили.

Ну товарищеская игра ёлки-палки, для Таджикистана приезд нашей сборной праздник, ну у тебя в составе уйма талантливой молодежи в нападение, ну сыграй ты по атакующей схеме с тремя в нападении аля 3-4-3, ну попробуй хоть раз, порадуй публику открытым футболом, в добавок нашему молодняку не мешало бы почувствовать что такое забивать в футболке сборной... но что делает Карпин?
Бубнин
Бубнин
вчера в 23:35
Да не было у таджиков никаких шансов на победу. Уж очень сильна наша сборная. Ребятам спасибо, не подвели!
Гость
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