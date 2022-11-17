Тренер сборной Таджикистана: «Для нас ничья с Россией — как победа»

Главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт прокомментировал ничью в товарищеском матче против сборной России.
Я должен поздравить Таджикистан с этой ничьей, это хороший результат. Мы могли и выиграть, но и у России были свои пара моментов.
Россия намного сильнее как команда, поэтому для нас эта ничья как победа. Давление на сборную России было выше, от них все ждали победы, и я тоже называл их главным фаворитом. Психологически мы были раскрепощеннее. Мои друзья из Таджикистана спрашивали меня, зачем я так много говорю о том, что Россия сильнее. Но ведь матч начинается не с первой минуты, а за несколько дней до, ты можешь создавать некое моральное преимущество и на пресс-конференции.
После первого тайма говорил ребятам: вы можете и не победить сегодня, но по крайней мере не должны проигрывать. Это было очень важно для всего Таджикистана, для всех людей. Спасибо игрокам за то, что смогли сделать это.
Арбитрам респект сегодня отлично судили.
Ну товарищеская игра ёлки-палки, для Таджикистана приезд нашей сборной праздник, ну у тебя в составе уйма талантливой молодежи в нападение, ну сыграй ты по атакующей схеме с тремя в нападении аля 3-4-3, ну попробуй хоть раз, порадуй публику открытым футболом, в добавок нашему молодняку не мешало бы почувствовать что такое забивать в футболке сборной... но что делает Карпин?
Арбитрам респект сегодня отлично судили.
Ну товарищеская игра ёлки-палки, для Таджикистана приезд нашей сборной праздник, ну у тебя в составе уйма талантливой молодежи в нападение, ну сыграй ты по атакующей схеме с тремя в нападении аля 3-4-3, ну попробуй хоть раз, порадуй публику открытым футболом, в добавок нашему молодняку не мешало бы почувствовать что такое забивать в футболке сборной... но что делает Карпин?