Мартинес рассчитывает, что Лукаку наберёт оптимальную форму к плей-офф ЧМ

Наставник сборной Бельгии рассказал о состоянии форварда своей команды , который продолжает реабилитацию после травмы.

Ромелу делает успехи, но всё равно потребуется еще некоторое время для того, чтобы он был в стопроцентной готовности. Я не думаю, что он сможет выйти в стартовом составе на наш первый матч на турнире против Канады. Но после группового этапа начнется совсем другой чемпионат мира, и я думаю, к тому времени Лукаку будет готов. В матчах плей-офф он может сыграть решающую роль для нас.