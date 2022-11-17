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Мартинес рассчитывает, что Лукаку наберёт оптимальную форму к плей-офф ЧМ

вчера, 21:49

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии форварда своей команды Ромелу Лукаку, который продолжает реабилитацию после травмы.

Ромелу делает успехи, но всё равно потребуется еще некоторое время для того, чтобы он был в стопроцентной готовности. Я не думаю, что он сможет выйти в стартовом составе на наш первый матч на турнире против Канады. Но после группового этапа начнется совсем другой чемпионат мира, и я думаю, к тому времени Лукаку будет готов. В матчах плей-офф он может сыграть решающую роль для нас.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:23
Посмотрим, как Лукаку справится. Последний год он не блистал, скажем прямо... Если вернется на свой уровень полуторагодичной давности, то это будет серьезное усиление для бельгийцев!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:02
Бельгия может и не выйти из группы
Гость
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