Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Роналду: «Вероятно, ЧМ-2022 будет лучшим в истории»

вчера, 14:27

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

Играть в такого рода соревнованиях в конце года — это интересно. Это новый вызов. Я с нетерпением жду этого, как и мои товарищи по команде, как и игроки других команд, с которыми я разговаривал. Они все взволнованы, я тоже взволнован. Это будет мой пятый чемпионат мира, и я очень благодарен за возможность сыграть ещё на одном.

Я пошутил с Каземиро, что финал будет Португалия против Бразилии. Честно говоря, я мечтаю об этом.

Самое главное — быть там и участвовать в соревнованиях. На мой взгляд, это, вероятно, будет лучший чемпионат мира в истории. Посмотрим.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ибрагимович заявил, что не собирается заканчивать карьеру
Сегодня, 00:53
Тренер сборной Таджикистана: «Для нас ничья с Россией — как победа»
Вчера, 22:23
Мартинес рассчитывает, что Лукаку наберёт оптимальную форму к плей-офф ЧМ
Вчера, 21:49
Глеб: «Перед началом чемпионата мира у всех шансы равны»
Вчера, 18:24
Юри Альберто: «Я очень хочу остаться в „Коринтиансе“»
Вчера, 12:57
Шомуродов: «Карпин очень мне помог, когда я играл в „Ростове“»
Вчера, 12:47
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:29
Самый дорогой ЧМ, может быть, 200 млрд.долларов что ли потратили на этот чемпионат. Но лучший не лучший, посмотрим.
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 18:02
Вспомнил 2013 год. 0 титулов, не лучший бомбардир, но зато что вывел сборную на ЧМ ЗМ дали
ManUnited87
ManUnited87
вчера в 17:47
Последний шанс,заявить,что он все же топовый футболист сейчас,а не блогер.А то все инфоповоды давно уже,не о его свершениях на поле.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:44
Роналду: «Вероятно, ЧМ-2022 будет лучшим в истории»
=========
Неужели, Роналду тоже собрался в ПСЖ и рекламирует ЧМ в Катаре?))
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:42
А кто их вывел в плей-офф? Кто их вывел в плей-офф ЧМ 2018? И кто забивал на последнем ЧЕ? Кто у них забивал в предыдущих ЧМ, ЧЕ и отборах к ним? Кто выносил сборную Швеции с Ибрагимовичем в составе в стыковых матчах?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:39
А Греция как выиграла ЧЕ, а Португалия в 2016?
Namuri
Namuri
вчера в 17:39
На позитиве можно и выиграть.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 17:15
Как обычно в 1/8 вылетят
holms918
holms918
вчера в 17:11
Лучшим или не лучшим, но будет очень интересно.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:48
Удачи тебе на ЧМ.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 16:14
Твой финал, Геша, закончился летом... А сейчас это только последствия его...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:08
Возможно и будет лучшим, по крайней мере футболисты будут свежими и заряженными, а не как обычно, после окончания сложных внутренних чемпионатов 38 туров, кубки, Еврокубки...выжатые играют некоторые на Евро и ЧМ.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:02
Роналду, конечно, имеет право на свой "взгляд", но лучше смотреть двумя глазами - так легче оценивать реальность...
Kosmos58
Kosmos58 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:59
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 15:59
      Elliada
      Elliada
      вчера в 15:36
      У балласта короткая память. Забыл как опозорился в Лиге Наций и в отборочных матчах. Только в его мечтах Португалия с балластом будут играть в финале. Без него допускаю такую возможность, ведь без него выиграли Евро.

      Бразилия на каждом ЧМ фаворит. Но они 20 лет не выигрывали ЧМ и в финалах не играли. Постоянно что-то не хватает. Скорее всего до полуфинала дойдут и всё.
      Нелетучий голландец
      Нелетучий голландец
      вчера в 15:36
      Да не будет он лучшим ЧМ, вот увидите, возникнут большие проблемы!
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      вчера в 15:16
      У Португалии очень интересный состав, они могут удивить. Лично для меня не станет неожиданностью, если они дойдут до финала.
      Для меня другое непонятно, почему все так уверены в успехе Франции..
      adekvat
      adekvat
      вчера в 15:11
      Ни чего Португалия не добьется. Да и не будет он лучшим, чемпионат посреди сезона.
      hjlzuf
      hjlzuf
      вчера в 15:01
      Финала Роналду не видать как своих ушей.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 15:01
      Вообще кукушку снесло...
      Лучший Чемпионат Мира за всю историю уже прошёл...в 2018-м...
      Возраст...амнезия...
      Цихла
      Цихла
      вчера в 14:47
      Если не считать тех, где божил Пеле, то лучший это 2002.
      shur
      shur
      вчера в 14:31
      ...ну это через-чурь, что есть Португал, всего лишь фарт и тот
      через постоянный автобус, мечтать не вредно....!!!
      ДСА
      ДСА
      вчера в 14:28
      Если Португалия чего-то добьется, то для Роналду точно будет лучшим.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       