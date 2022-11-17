Роналду: «Вероятно, ЧМ-2022 будет лучшим в истории»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.
Играть в такого рода соревнованиях в конце года — это интересно. Это новый вызов. Я с нетерпением жду этого, как и мои товарищи по команде, как и игроки других команд, с которыми я разговаривал. Они все взволнованы, я тоже взволнован. Это будет мой пятый чемпионат мира, и я очень благодарен за возможность сыграть ещё на одном.
Я пошутил с Каземиро, что финал будет Португалия против Бразилии. Честно говоря, я мечтаю об этом.
Самое главное — быть там и участвовать в соревнованиях. На мой взгляд, это, вероятно, будет лучший чемпионат мира в истории. Посмотрим.
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Неужели, Роналду тоже собрался в ПСЖ и рекламирует ЧМ в Катаре?))
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Неужели, Роналду тоже собрался в ПСЖ и рекламирует ЧМ в Катаре?))
Бразилия на каждом ЧМ фаворит. Но они 20 лет не выигрывали ЧМ и в финалах не играли. Постоянно что-то не хватает. Скорее всего до полуфинала дойдут и всё.
Бразилия на каждом ЧМ фаворит. Но они 20 лет не выигрывали ЧМ и в финалах не играли. Постоянно что-то не хватает. Скорее всего до полуфинала дойдут и всё.
Для меня другое непонятно, почему все так уверены в успехе Франции..
Для меня другое непонятно, почему все так уверены в успехе Франции..
Лучший Чемпионат Мира за всю историю уже прошёл...в 2018-м...
Возраст...амнезия...
Лучший Чемпионат Мира за всю историю уже прошёл...в 2018-м...
Возраст...амнезия...
через постоянный автобус, мечтать не вредно....!!!
через постоянный автобус, мечтать не вредно....!!!