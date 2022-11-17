Роналду: «Вероятно, ЧМ-2022 будет лучшим в истории»

Нападающий сборной Португалии поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

Играть в такого рода соревнованиях в конце года — это интересно. Это новый вызов. Я с нетерпением жду этого, как и мои товарищи по команде, как и игроки других команд, с которыми я разговаривал. Они все взволнованы, я тоже взволнован. Это будет мой пятый чемпионат мира, и я очень благодарен за возможность сыграть ещё на одном.

Я пошутил с Каземиро, что финал будет Португалия против Бразилии. Честно говоря, я мечтаю об этом.

Самое главное — быть там и участвовать в соревнованиях. На мой взгляд, это, вероятно, будет лучший чемпионат мира в истории. Посмотрим.