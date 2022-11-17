Юри Альберто: «Я очень хочу остаться в „Коринтиансе“»

Нападающий , выступающий за «Коринтианс» на правах аренды из «Зенита», сообщил о том, что хочет остаться в бразильском клубе.

Арендное соглашение действует до июня 2023 года.

Я очень хочу остаться, надеюсь, у меня всё получится. Я никогда так сильно не отождествлял себя с таким клубом за короткое время, но это зависит не только от меня. Это зависит от Дуилио (президента «Коринтианса») и президента «Зенита», от многих вещей.