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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеБразилия. Серия А 2022

Юри Альберто: «Я очень хочу остаться в „Коринтиансе“»

вчера, 12:57

Нападающий Юри Альберто, выступающий за «Коринтианс» на правах аренды из «Зенита», сообщил о том, что хочет остаться в бразильском клубе.

Арендное соглашение действует до июня 2023 года.

Я очень хочу остаться, надеюсь, у меня всё получится. Я никогда так сильно не отождествлял себя с таким клубом за короткое время, но это зависит не только от меня. Это зависит от Дуилио (президента «Коринтианса») и президента «Зенита», от многих вещей.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:19
Юри был хорош и в прессинге,и открывался хорошо,и скоростной нап,но что ждать от него если мыслями он в другом месте+семья напрягает на эту тему,поэтому лучшим выходом для всех будет обмен с доплатой.
INGUSH
INGUSH
вчера в 16:28
Обратно прибежит, когда Дуилио предложит контракт с ЗП в 5-10 раз меньше...
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 15:19
Увидеть Зенит и расхотеть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:13, ред.
Так и переходил бы напрямую...из Интернационаля в Коринтианс....
А то захотел по этой дороге деньжат срубить...а теперь хотелку включил...

Да и смысл....в Зените сейчас уже бразильцев больше чем в Коринтиансе...
А к окончанию аренды Юрика - у Семака бразильцев будет человек 20....
adekvat
adekvat
вчера в 14:00
Не хочет и не надо, толку силой заставлять. А с другой стороны проучить можно, вернуть и пусть на лавке карьеру свои просиживает.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:46
Нафига тогда в Зенит переходил? Теперь цыганить за цену будут
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 13:03
Да без проблем)
20-25 лямов цена вопроса)))
я думаю, что ты не будешь против помочь клубу в этом))
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