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Шомуродов: «Карпин очень мне помог, когда я играл в „Ростове“»

вчера, 12:47
УзбекистанЛоготип футбольный клуб Узбекистан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия20.11.2022 в 15:00 Не начался

Нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России, а также высоко оценил наставника россиян Валерия Карпина.

Не могу ничего такого сказать, потому что мы ни разу до этого не играли с Россией. Жду, что будет интересный матч. Главное воспоминание о Карпине? Могу сказать одно, в Европе, как я начал играть, много его советов помогали мне привыкнуть. В плане профессионализма он мне очень помогал в «Ростове», через его советы в Европе мне было легче.

Мы работали очень много по тактике в «Ростове», поэтому да, Карпин мог бы работать в Серии А.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
вчера в 13:16
Семак Азмуну тоже много по тактике помогал?))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:14
А ты думал , что и за бугром с тобой будут так же сюсюкаться??? Нет дорогой, приехал , так играй, а не можешь , гуляй. Рома похоже - это не твоя команда, а Маур - это не твой тренер. От этого перехода выиграл только твой агент. А тебе , похоже, придется еще раз сменить команду.
monah-10
monah-10
вчера в 12:50
Теперь Шомуродов отгрузит пару мячей сборной Карпина.
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