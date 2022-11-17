Шомуродов: «Карпин очень мне помог, когда я играл в „Ростове“»

Нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России, а также высоко оценил наставника россиян .

Не могу ничего такого сказать, потому что мы ни разу до этого не играли с Россией. Жду, что будет интересный матч. Главное воспоминание о Карпине? Могу сказать одно, в Европе, как я начал играть, много его советов помогали мне привыкнуть. В плане профессионализма он мне очень помогал в «Ростове», через его советы в Европе мне было легче.

Мы работали очень много по тактике в «Ростове», поэтому да, Карпин мог бы работать в Серии А.