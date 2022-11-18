Измайлов рассказал о доходах Первой лиги

Президент ФНЛ рассказал о доходах Первой лиги, а также о том, как клубы используют средства.

Сейчас клубами обсуждается, как проценты будут распределяться, по каким критериям. И не считайте 1,5 миллиарда рублей на три года как прибыль. Это доход – из этих денег покрывается обеспечение контрактов. У лиги, конечно, есть и расходная часть. Нам необходимо будет инвестировать в развитие лиги.