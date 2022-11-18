Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал о доходах Первой лиги, а также о том, как клубы используют средства.
Сейчас клубами обсуждается, как проценты будут распределяться, по каким критериям. И не считайте 1,5 миллиарда рублей на три года как прибыль. Это доход – из этих денег покрывается обеспечение контрактов. У лиги, конечно, есть и расходная часть. Нам необходимо будет инвестировать в развитие лиги.
Как вынуждать клубы правильно использовать вырученные средства? Вынуждать – не совсем правильно. Лучше направлять. Например, один из наших проектов «Хендбук ФНЛ» – сборник материалов по спортивной части, части трансляций, маркетинга, коммерции, инфраструктуры. Материал подан по принципу «просто делай раз, делай два, делай три». Гайдлайны (инструкции) по организации матча. Например, что делать при Match day минус 10.
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Прочитал и усомнился, а точно то, что в России национальным языком является русский язык?
П.С. Нашим чиновникам неплохо бы обзавестись гайдлайнами по применению родного, русского языка. Написал и усомнился, что для чиновников русский язык является родным.
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Прочитал и усомнился, а точно то, что в России национальным языком является русский язык?
П.С. Нашим чиновникам неплохо бы обзавестись гайдлайнами по применению родного, русского языка. Написал и усомнился, что для чиновников русский язык является родным.