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Производство дела по иску «Спартака» к Газизову приостановлено

вчера, 17:16

Производство дела по иску московского «Спартака» к бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову приостановлено Октябрьским судом Уфы до решения шестого кассационного суда Самары. Об этом сообщила юрист «красно-белых» Татьяна Завьялова.

10 августа 2022 года Октябрьский суд Уфы зарегистрировал иск «Спартака» к Газизову о возвращении 88 млн рублей. Юрист «Спартака» Елена Чачуа рассказала о том, что это те деньги, которые, как считают в московском клубе, Газизов выплатил сам себе незаконно, «когда он перевёл 88 млн рублей на свою карточку, используя ключ генерального директора». Газизов отказался это комментировать.

18 октября суд отложил рассмотрение иска на 1 ноября, а затем — на 14 ноября.

Завьялова сказала:

Сегодня было рассмотрено ранее заявленное ходатайство со стороны представителей Газизова о приостановлении рассмотрения разбирательства по делу о взыскании 88 млн рублей в связи с поданной ими кассационной жалобой о восстановлении Газизова на работе в «Спартаке». Несмотря на то, что Газизов всегда комментировал, что у него претензии исключительно к господину Леониду Федуну. Но Газизов всё-таки решил восстановиться на работе, я думаю, что это процессуальная уловка для того, чтобы приостановить процесс, чтобы как можно дольше не получать по нему решения.

Думаю, что сам процесс о восстановлении на работе будет затянут под любыми предлогами, в том числе под предлогом неявки. Сегодня суд приостановил производство по взысканию до решения шестого самарского кассационного суда о восстановлении на работе, заседание должно пройти 1 декабря.

11 января 2022 года Газизов подал иск в отношении «Спартака», в котором просил суд восстановить его в должности генерального директора. 11 марта Октябрьский суд Уфы отклонил иск.

Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:15
Газизов это Остап Бендер нашей современности, работает так как требуют нынешние реалии жизни
makkie
makkie
вчера в 19:22
Господи, да кому интересен сейчас Газизов?
Пусть спасибо скажет, что засветился в Спартаке. Типичный колхозник и аферист же!
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 18:37
Это ж как за полгода надо было нахапать, чтобы до сих пор расхлебывали целой кучей народу. Ай да Шамилька, ай да с...н сын
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:48
Заварили кашу , теперь расхлёбываются !)
Раньше надо было с юристами работать. И небыло бы этого.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:29
Короче как я понял бабло зависло!
xt48j8j26nd4
xt48j8j26nd4
вчера в 17:22
Сразу было понятно, что это закончится ничем
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