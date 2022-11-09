Продается «Ливерпуль». Сделка за 5 миллиардов долларов повлияет на судьбу МЮ

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вчера, 11:41

Возможно, одним клубом-государством станет больше.

Генри не может тягаться с шейхами из Манчестера

Если социальная сеть, которая не построена по модели коллег, получающих большую прибыль, стоит 44 миллиарда долларов, то почему один их самых популярных клубов планеты не может стоить 5 миллиардов? Понятно, что решение Маска политическое – Илон купил социальную сеть, чтобы рекламировать республиканцев на выборах, его партнерами по безумной сделке могут быть политики, но футбол тоже большой бизнес.

Как знаем по картинам ван Гога – о них снова говорят благодаря вандалам, стоимость может меняться со временем. При жизни безумный голландец не был ни популярным, ни богатым. Конечно, получал деньги за картины, например, от дяди, но что раньше оценивалось в 1 000 долларов в переводе на современные деньги, то сейчас стоит 174 миллиона. Джон Генри в 2010-м приобрел «Ливерпуль» за 300 млн фунтов.

Теперь рассчитывает получить более четырех миллиардов. Американец и его коллеги из «Fenway Sports Group» не могут тратить еще больше. Чтобы это понять, достаточно собрать нарезку из выступлений Клоппа, где жалуется, что невозможно тягаться с клубами-государствами – «Манчестер Сити», «Ньюкаслом» и ПСЖ . Клубом-государством был также «Челси» Абрамовича, но теперь у них целая группа инвесторов, швейцарцы и американцы.

Конечно, Клопп прибедняется, что «Ливерпулю» не по карману тот же Холанд. Гвардиоле норвежец достался за 60 млн евро, а за Дарвина Нуньеса «красные» отдали больше. Но есть еще зарплаты, они у «горожан» выше. Также учтите выплаты агентам и родственникам, сделка по Холанду реально дороже 60 млн евро для «Боруссии» Д. Генри давно задумывался о продаже «Ливерпуля», чтобы клуб делал новые шаги и покорял высоты.

Официально подтвердили, что сделка не исключается. Разумеется, юристы выпустили мутное заявление, что ищут инвестора, но сигнал все поняли правильно, даже глорихантер «Манчестер Юнайтед» — бывший боец Конор МакГрегор.

Американцы спасли «Ливерпуль» от банкротства

Знаком о продаже клуба стал уход спортивного директора Майкла Эдвардса. Его кабинет был рядом с кабинетом Клоппа, Эдвардс обеспечивал коммуникацию с заокеанскими хозяевами вместе с Майклом Гордоном. Именно Эдвардс выстраивал трансферную стратегию клуба. Тянули из болота бегемота, ведь «Ливерпуль» двенадцать лет назад был в ужасном состоянии, американцы Хикс и Джиллетт не радовали остротой в решениях.

Бритва Оккама не работала, слабые менеджеры нахватались долгов после двух финалов ЛЧ . Так что осторожный инвестор Джон Генри имеет полное право называть себя спасителем «Ливерпуля», которому фанаты должны быть благодарны. Понятно, что американец приобрел «красных» не из любви к искусству, но с ним впервые выиграли АПЛ , снова стали первыми в Европе, причем набрали три финала ЛЧ и один финал ЛЕ .

Работу спортивного департамента иллюстрирует переход между финалами. «Севилье» проиграли Миньоле, Клайн, Морено, Коло Туре, Ловрен, Джан, Лаллана, Милнер, Коутиньо, Старридж и Фирмино. Спустя всего три года «Тоттенхэм» обыграли новым составом – Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Фирмино и Мане вышли в старте. В основе одно совпадение – бразилец Бобби.

Те же ребята потом выиграли АПЛ , сняли проклятие. В новом сезоне результаты слабые, но есть проверенный главный тренер, как был Фергюсон у «Манчестер Юнайтед», и на столе опция продажи богатому принцу или другим парням из США .

История о женщине в красном подходит к финалу

Кроме Тома Вернера – глава правления «Ливерпуля» и партнер Джона Генри, на судьбу английского клуба повлияла Линда Пиццути, что являлась на «Энфинлд Роуд» в красных платьях. Женщина училась в Массачусетском Технологическом Институте, это лучшее высшее учебное заведение планеты. Причем Пиццути попала туда не из-за сказочно богатых родителей, а в молодом возрасте развивала небольшой бизнес отца в сфере строительства.

Новейшую историю «Ливерпуля» изменила июльская встреча 2008-го года. Генри, на тот момент 58-летнему, на дне рождении знакомой понравилась в баре молодая брюнетка. Линда понятия не имела, кто этот старик, не увлекалась бейсболом, а Генри знали как владельца «Бостон Ред Сокс». Джон пялился на красотку, но боялся подойти, а потом получил отказ в свидании, у Линды убыл парень, разумеется, намного моложе, чем Генри.

Но молодая пара рассталась, а старик не унимался. Разница в возрасте в 29 лет настроила родителей Пиццути против Джона. Линда долго думала, нужны ли ей эти отношения, ведь кавалеров хватало. Если бы девушка нашла молодого мультимиллионера, а не рожала Генри наследников, параллельно переименовав его империю, занимаясь СМИ и недвижимостью холдинга, то «Ливерпуль» мог быть там, где пятнадцать лет плавал «Лидс».

Как и Эдвардс, который обычно не светился, Пиццути – ключевая фигура в истории успеха «Ливерпуля». Когда холдинг Вернера и Генри узнал, что можно купить английский клуб за 300 млн фунтов, то старики боялись. Понятия не имели, как вести дела в Британии, опасались, что испортят деловую репутацию, если «Ливерпуль» прогорит, а фанаты будут сыпать проклятиями. В 2010-м «красные» не напоминали будущего победителя ЛЧ .

Никто и подумать не мог, что спустя годы Клопп выберет «Ливерпулем», а не МЮ . Но Пиццути заявила мужу и его партнеру, что покупка «Ливерпуля» — отличная идея. Как видите, женщина не ошиблась. Покупку за 300 млн фунтов могут продать в 4.3 миллиарда фунтов. За «Челси» заплатили 4.25, из которых 2.5 миллиарда – плата за клуб, а еще 1.75 миллиарда – гарантированные покупателями инвестиции в клуб.

Новые владельцы обеспечат серию ярких трансферов

Потенциальных владельцев «Ливерпуля» будут проверять, как проверяли шейхов из «Ньюкасла». Продажа своевременная, ведь «Ливерпулю» нельзя отпускать «Сити» надолго. Опасно позволять «Челси» и «Ньюкаслу» стартовать сильнее в будущих сезонах. «Арсенал», «Тоттенхэм» и МЮ тоже среди конкурентов, «Ливерпулю» нужны деньги. Говорят об инвесторах из ОАЭ , но американцы учтут мнение фанатов, которые уже зарубили идею Суперлиги.

73-летний Генри, его молодая жена Линда и партнер Вернер сделали много хорошего для «Ливерпуля». И клубные успехи отплатят им сторицей, могут получить миллиарды долларов. Покупатели точно найдутся, а если сделка осуществится, то «Манчестер Юнайтед» станет в очередь на продажу. Не все Глэйзеры согласны уйти, но АПЛ настолько затратная по ресурсам лига, что нужны консорциумы владельцев.

«Ливерпулю» нужны большие покупки, вроде попытки заполучить Мбаппе. Попробуют сохранить Клоппа до лета 2026-го, как по контракту. Вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но дома вечными чемпионами не стали. Возможно, Генри оказался слишком честным для нынешней АПЛ ? Дедушка пытался не нарушать правила финансового фэйр-плей, но увидел, что другие поступают иначе и их не наказывают.

В его возрасте поздно меняться, а раз рядом молодой предприниматель с чутьем – жена Линда, то продажа клуба не удивит. «Ливерпуль» получит средства на трансферы, а владельцы с хорошей репутацией заработают много денег, как и планировали.