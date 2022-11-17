Мяч, который Марадона забил рукой в ворота Англии, продан за 2 млн фунтов

На лондонском аукционе Graham Budd Auctions в среду был продан мяч, который аргентинец Диего Марадона отправил рукой в ворота Англии в легендарном матче 1/4 финала ЧМ-1986. Итоговая цена лота составила 2 млн фунтов стерлингов.
Отмечается, что до вчерашнего дня владельцем мяча считался арбитр той встречи тунисец Али Бин Нассер.
В мае футболка Марадоны, в которой он отыграл всё ту же встречу против англичан, была также продана на аукционе — ее цена составила 9 млн евро.
Если нуждающимся дали бы по 1000 долларов,плакали бы от радости.
Наплевать на эту мяч и на футболку.
Если нуждающимся дали бы по 1000 долларов,плакали бы от радости.
Наплевать на эту мяч и на футболку.
Мяч - 2 млн фунт.стерлингов.
Кто-то точно не считает купюры.
Мяч - 2 млн фунт.стерлингов.
Кто-то точно не считает купюры.
Это новость о деньгах.
Это новость о деньгах.
мёрзнут, 2 ляма за шарик-легко!!!
мёрзнут, 2 ляма за шарик-легко!!!