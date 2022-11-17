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Мяч, который Марадона забил рукой в ворота Англии, продан за 2 млн фунтов

вчера, 09:20

На лондонском аукционе Graham Budd Auctions в среду был продан мяч, который аргентинец Диего Марадона отправил рукой в ворота Англии в легендарном матче 1/4 финала ЧМ-1986. Итоговая цена лота составила 2 млн фунтов стерлингов.

Отмечается, что до вчерашнего дня владельцем мяча считался арбитр той встречи тунисец Али Бин Нассер.

В мае футболка Марадоны, в которой он отыграл всё ту же встречу против англичан, была также продана на аукционе — ее цена составила 9 млн евро.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:08
Нормальные такие инвестиции, мяч за два лимона, куда ещё больше? Ипотеку закрыть
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:43
Кто продает и кто покупают конченные люди,бесы,особенно кто покупают.
Если нуждающимся дали бы по 1000 долларов,плакали бы от радости.
Наплевать на эту мяч и на футболку.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 17:20
Да на кой болт он им нужен?! Лучше бы нуждающимся помогли чем всякий мусор покупать
alexgurzan
alexgurzan ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:42
.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 15:37, ред.
Этот мяч будет ожидать на кладбище футбольных предметов стул из Кофемании ставший оружием Кокорина если его купил англичанин.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 15:09
Сомневаюсь, что это именно тот мяч. За одну игру сколько раз меняется мяч, на угловой ушел или в аут, часто чтобы быстрее разыграть дают другой мяч. Или в том матче от начала до конца одним мячом играли?
Andrey-rs
Andrey-rs
вчера в 15:07
не хило так)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:19
Забил рукой и сделали кумиром.
dok66
dok66
вчера в 10:57
Был бы еще и автограф Марадоны - точно бы ушел за 10 лямов .
Futurista
Futurista ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 10:56
Среди таких нет дураков)...иначе откуда столько купюр)...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 10:54
Футболка - 9 млн евро
Мяч - 2 млн фунт.стерлингов.
Кто-то точно не считает купюры.
j2cah4a6by9f
j2cah4a6by9f
вчера в 10:18
Это исторический момент ещё долго будут вспоминать
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 10:15
развод дураков на бабки тех у которых вместо туалетной бумаги купюры
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:56
Мяч, который паненкой отправил Смолов на ЧМ18 в руку вратарю был отправлен в космос.
ОПС
ОПС
вчера в 09:49
И как таких денег не жалко за какой то мячик.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:41
Это не о футболе...
Это новость о деньгах.
shur
shur
вчера в 09:40
..а всё кричат на западе проблемы с электричеством, люди
мёрзнут, 2 ляма за шарик-легко!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:34
С него наверное пылинки сдували, раз смог сохраниться.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:29
Меня терзают смутные сомнения, что это был именно тот мяч!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:25
Офигеть,а через ещё лет 20,будет стоить 4 ляма!
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