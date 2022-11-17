Мяч, который Марадона забил рукой в ворота Англии, продан за 2 млн фунтов

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вчера, 09:20

На лондонском аукционе Graham Budd Auctions в среду был продан мяч, который аргентинец отправил рукой в ворота Англии в легендарном матче 1/4 финала ЧМ -1986. Итоговая цена лота составила 2 млн фунтов стерлингов.

Отмечается, что до вчерашнего дня владельцем мяча считался арбитр той встречи тунисец Али Бин Нассер.

В мае футболка Марадоны, в которой он отыграл всё ту же встречу против англичан, была также продана на аукционе — ее цена составила 9 млн евро.