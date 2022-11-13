Миллиардер из Индии может купить «Ливерпуль»

Мукеш Амбани, миллиардер из Индии, может приобрести «Ливерпуль».
Амбани находится на 8-м месте в рейтинге богатейших людей мира, его состояние оценивается в 102 миллиарда евро. Амбани уже узнал больше о клубе, он увлекается спортом, возможная цена покупки его не отпугивает.
Ранее стало известно, что инвесторы из Дубая также хотят приобрести «Ливерпуль».
Скорее всего ему нравится Ливерпуль.
Было бы хорошо если Ливерпуль имел бы больше возможностей.
Хотя инвесторы из Дубая тоже хороший вариант, но состояние Амбани больше, а значит большую часть профита он будет тратить на усиление состава.
Скорее всего ему нравится Ливерпуль.
Было бы хорошо если Ливерпуль имел бы больше возможностей.
Хотя инвесторы из Дубая тоже хороший вариант, но состояние Амбани больше, а значит большую часть профита он будет тратить на усиление состава.
В свое время когда они пришли первым делом уволили добротного специалиста Эллардайса и взяли Кина, которого фанаты не любили, итог - вылет из АПЛ буквально за два года после смены владельцев.
А также можно вспомнить и Куинз Парк Рейнджерс, владеет ими Тони Фернандес, а также небольшой процент имеет индийская компания, пару раз побыли лифтом между АПЛ и шипом, но в итоге так и застряли на нижнем уровне.
PS Ливерпуль это бренд, и вряд ли ему дадут просто так развалится, но что если новый владелец купит себе игрушку. И потом у них сейчас идет светлая полоса, а были уже и темные пятна лет семь вообще без единого трофея, ведь Клопп может и уйти с новыми владельцами пример Челси Боэли - Тухель Аут, Поттер комон…
В свое время когда они пришли первым делом уволили добротного специалиста Эллардайса и взяли Кина, которого фанаты не любили, итог - вылет из АПЛ буквально за два года после смены владельцев.
А также можно вспомнить и Куинз Парк Рейнджерс, владеет ими Тони Фернандес, а также небольшой процент имеет индийская компания, пару раз побыли лифтом между АПЛ и шипом, но в итоге так и застряли на нижнем уровне.
PS Ливерпуль это бренд, и вряд ли ему дадут просто так развалится, но что если новый владелец купит себе игрушку. И потом у них сейчас идет светлая полоса, а были уже и темные пятна лет семь вообще без единого трофея, ведь Клопп может и уйти с новыми владельцами пример Челси Боэли - Тухель Аут, Поттер комон…
Всякий балласт не будут подписывать, так как к Ливерпулю будут идти перспективные игроки. Блэкберн не Ливерпуль, так что не все игроки к ним пойдут. Что мы и видим в Ньюкасле.
Хотя это скорее временно, ведь МС тоже поднялся и к ним шли топовые футболисты. Наверное из-за Манчини, теперь из-за Пепа. Харизма тренера тоже играет роль. Холанд не выбрал Челси Тухеля так как Пеп был более стабилен, как и проект МС.
Тот же пример с МЮ когда Вудворд хотел взять Бейла при Мойесе, но Бейл выбрал Реал с Анчелотти.
Всякий балласт не будут подписывать, так как к Ливерпулю будут идти перспективные игроки. Блэкберн не Ливерпуль, так что не все игроки к ним пойдут. Что мы и видим в Ньюкасле.
Хотя это скорее временно, ведь МС тоже поднялся и к ним шли топовые футболисты. Наверное из-за Манчини, теперь из-за Пепа. Харизма тренера тоже играет роль. Холанд не выбрал Челси Тухеля так как Пеп был более стабилен, как и проект МС.
Тот же пример с МЮ когда Вудворд хотел взять Бейла при Мойесе, но Бейл выбрал Реал с Анчелотти.