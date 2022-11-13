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Миллиардер из Индии может купить «Ливерпуль»

вчера, 11:07

Мукеш Амбани, миллиардер из Индии, может приобрести «Ливерпуль».

Амбани находится на 8-м месте в рейтинге богатейших людей мира, его состояние оценивается в 102 миллиарда евро. Амбани уже узнал больше о клубе, он увлекается спортом, возможная цена покупки его не отпугивает.

Ранее стало известно, что инвесторы из Дубая также хотят приобрести «Ливерпуль».

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Все комментарии
Ron09
Ron09
вчера в 20:39
Живу в РФ имею 9 млрд евро хочу купить Ливерпуль но мне не продадут =(
Gahi
Gahi
вчера в 17:56
Сейчас трудно сказать какой хозяин лучше, но время расставит всех по своим местам.
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:42
Вероятно, новоиспеченный английский премьер рассказал земляку о футболе и подкинул идею с покупкой.
протон
протон
вчера в 17:10
Этот вариант устроит абсолютно всех, в отличии от арабов
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:51
Абрамович однажды купил ФК из АПЛ
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:50
Индия рулит на острове.
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 16:02
И зачем ему это? Если только купить и впихнуть в чемпионат Индии.
Agamaga........
Agamaga........ ответ rhskmz (раскрыть)
вчера в 14:47
Где это у вас? И почему миллиардеры должны кинуться купить футбольный клуб?
Crest
Crest ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 14:22
Да и купить клуб на сумму более 4 млрд это признак симпатии к клубу, так как владелец клуба отобьет эту сумму при условии выхода клуба в профит за 20-30 лет.
Конечно владелец будет вкладывать деньги в клуб, если он осмелится купить клуб за такие деньги.
Вполне возможно он фанат Ливерпуля, если интересуется клубом.
Crest
Crest ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 14:10, ред.
Был еще Портсмут, но если владельцы переживают за клуб они будут его развивать, а тренер топовый уже у Ливерпуля есть.

Всякий балласт не будут подписывать, так как к Ливерпулю будут идти перспективные игроки. Блэкберн не Ливерпуль, так что не все игроки к ним пойдут. Что мы и видим в Ньюкасле.

Хотя это скорее временно, ведь МС тоже поднялся и к ним шли топовые футболисты. Наверное из-за Манчини, теперь из-за Пепа. Харизма тренера тоже играет роль. Холанд не выбрал Челси Тухеля так как Пеп был более стабилен, как и проект МС.

Тот же пример с МЮ когда Вудворд хотел взять Бейла при Мойесе, но Бейл выбрал Реал с Анчелотти.
rhskmz
rhskmz
вчера в 12:47
А что у нас миллиардеров что ли мало ?
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 12:33
Купить, может быть и купит, но вкладывать в него не будет.
DXTK
DXTK
вчера в 12:05, ред.
Знаете, Блэкберном тоже владеет индийский холдинг, и где находится сейчас чемпион 95 года, правильно - в чемпионшипе, и даже в 3 лигу уже попадали.

В свое время когда они пришли первым делом уволили добротного специалиста Эллардайса и взяли Кина, которого фанаты не любили, итог - вылет из АПЛ буквально за два года после смены владельцев.

А также можно вспомнить и Куинз Парк Рейнджерс, владеет ими Тони Фернандес, а также небольшой процент имеет индийская компания, пару раз побыли лифтом между АПЛ и шипом, но в итоге так и застряли на нижнем уровне.

PS Ливерпуль это бренд, и вряд ли ему дадут просто так развалится, но что если новый владелец купит себе игрушку. И потом у них сейчас идет светлая полоса, а были уже и темные пятна лет семь вообще без единого трофея, ведь Клопп может и уйти с новыми владельцами пример Челси Боэли - Тухель Аут, Поттер комон…
shlomo
shlomo
вчера в 11:56
Ну согласно Википедии 102 млрд это деньги компании, в которой у него 40-50 процентов. Поэтому делим примерно пополам....Ну а так что, сейчас Британия станет колонией Индии....:)))))
pb9abcmkacb5
pb9abcmkacb5
вчера в 11:54
Деньги могут не решить сделку такое суровое время
Crest
Crest ответ Мариарти77 (раскрыть)
вчера в 11:35, ред.
Таким людям клуб не принесет основной доход.
Скорее всего ему нравится Ливерпуль.
Было бы хорошо если Ливерпуль имел бы больше возможностей.
Хотя инвесторы из Дубая тоже хороший вариант, но состояние Амбани больше, а значит большую часть профита он будет тратить на усиление состава.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:30
Богатый дядя.
Мариарти77
Мариарти77 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 11:28
Лучше тогда шейхи из Дубая покупает клуб, Амбани тупо хочет бабок заработать с клуба, и подняться выше в списке миллиардеров.
Igo0rek
Igo0rek ответ Мариарти77 (раскрыть)
вчера в 11:25
Ему не разрешат купить английский клуб
Elliada
Elliada
вчера в 11:19
102 млрд состояние. Ливерпуль стоит 5 млрд. Может, поторгуется и за 4 - 4,5 млрд купить. 102 - 5 = 97 млрд останется. Пусть покупает.
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 11:17
Лучше Абрамович
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ truffagldino (раскрыть)
вчера в 11:11
Приветствую. Ваш приз уже неделю как в пункте выдачи.
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