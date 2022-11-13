Миллиардер из Индии может купить «Ливерпуль»

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вчера, 11:07

, миллиардер из Индии, может приобрести «Ливерпуль».

Амбани находится на 8-м месте в рейтинге богатейших людей мира, его состояние оценивается в 102 миллиарда евро. Амбани уже узнал больше о клубе, он увлекается спортом, возможная цена покупки его не отпугивает.

Ранее стало известно, что инвесторы из Дубая также хотят приобрести «Ливерпуль».