Энрике: «Лео – уникальный футболист, я всегда так считал»

Главный тренер сборной Испании рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим ПСЖ и сборной Аргентины . Ранее футболист рассказал о конфликте с тренером в январе 2015 года.

Мы очень хорошо друг к другу относимся, так было всегда... Но мы – люди с непростым характером, нам приходится трудиться под большим давлением, поэтому у нас тоже случаются ошибки. Тогда мы все решили и наладили.

Лео – уникальный футболист, я всегда так считал. Если я смог помочь ему в чем-то, а он, кажется, об этом упоминал в интервью, то задача выполнена. Это моя цель, когда я работаю с футболистами. Когда об этом говорит лучший футболист мира, то вы можете себе представить, каково мне это слышать.