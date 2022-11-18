Энрике: «Лео – уникальный футболист, я всегда так считал»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим ПСЖ и сборной Аргентины Лионелем Месси. Ранее футболист рассказал о конфликте с тренером в январе 2015 года.
Мы очень хорошо друг к другу относимся, так было всегда... Но мы – люди с непростым характером, нам приходится трудиться под большим давлением, поэтому у нас тоже случаются ошибки. Тогда мы все решили и наладили.
Лео – уникальный футболист, я всегда так считал. Если я смог помочь ему в чем-то, а он, кажется, об этом упоминал в интервью, то задача выполнена. Это моя цель, когда я работаю с футболистами. Когда об этом говорит лучший футболист мира, то вы можете себе представить, каково мне это слышать.
Всё правильно сказал.
Всё правильно сказал.