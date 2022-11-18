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Энрике: «Лео – уникальный футболист, я всегда так считал»

вчера, 15:40

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим ПСЖ и сборной Аргентины Лионелем Месси. Ранее футболист рассказал о конфликте с тренером в январе 2015 года.

Мы очень хорошо друг к другу относимся, так было всегда... Но мы – люди с непростым характером, нам приходится трудиться под большим давлением, поэтому у нас тоже случаются ошибки. Тогда мы все решили и наладили.

Лео – уникальный футболист, я всегда так считал. Если я смог помочь ему в чем-то, а он, кажется, об этом упоминал в интервью, то задача выполнена. Это моя цель, когда я работаю с футболистами. Когда об этом говорит лучший футболист мира, то вы можете себе представить, каково мне это слышать.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 16:30
Приятно почитать мнение уважаемых людей. Энрике сам себя уже вписал в историю и как футболист, и как тренер, поэтому знает, о чем говорит.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 16:27
А главное - не сильно болтливый...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:49
Тут я думаю ,как говорится без комментариев.
Всё правильно сказал.
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