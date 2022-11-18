Почеттино: «Месси – более семейный человек, Марадона был более открытым»

Экс-тренер ПСЖ сравнил нападающего парижан и бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадону.

Они отличаются, но оба великие. Не буду сравнивать, ибо в таком случае предстоит заявить, что один в чем-то превосходит другого. Но оба великие. Я считаю, что Месси, возьмет он Кубок мира или нет, должен рассматриваться как футболист того же уровня, что и Марадона и Пеле.

Отличие Месси от Марадоны — желание проводить больше времени с семьей. С Марадоной я играл, Месси – тренировал. Это разные виды отношений. Но могу сказать, что Месси – более семейный человек. Но Диего был более открытой личностью.

Марадона мог бы сегодня играть, и Месси нашел бы себе место во времена Марадоны. Как и Пеле, Ди Стефано, Кройф – такие игроки умеют подстраиваться, ибо они невероятно умны. Они могли бы играть в любой эпохе.