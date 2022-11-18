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Почеттино: «Месси – более семейный человек, Марадона был более открытым»

вчера, 13:30

Экс-тренер ПСЖ Маурисио Почеттино сравнил нападающего парижан Лионеля Месси и бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадону.

Они отличаются, но оба великие. Не буду сравнивать, ибо в таком случае предстоит заявить, что один в чем-то превосходит другого. Но оба великие. Я считаю, что Месси, возьмет он Кубок мира или нет, должен рассматриваться как футболист того же уровня, что и Марадона и Пеле.

Отличие Месси от Марадоны — желание проводить больше времени с семьей. С Марадоной я играл, Месси – тренировал. Это разные виды отношений. Но могу сказать, что Месси – более семейный человек. Но Диего был более открытой личностью.

Марадона мог бы сегодня играть, и Месси нашел бы себе место во времена Марадоны. Как и Пеле, Ди Стефано, Кройф – такие игроки умеют подстраиваться, ибо они невероятно умны. Они могли бы играть в любой эпохе.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:00
Это так... только вот и Клаудио Джентиле мог играть в любые времена. Чел, который в одном чемпе-82 смог персонально закрыть Марадону, Зико, Бонека и Литбарского, мог бы закрыть и Пеле и всех остальных вышеупомянутых. На Зико так вообще футболку порвал, а Марадону сбивал ещё до принятия того мяча, обращаясь к судье: «Кто этот чел (Марадона), который постоянно рядом со мной валяется?»
Пирамида
Пирамида
вчера в 18:37
Вот когда Месси умрёт, потом все начнут говорить что он легенда! Ведь с Жириновским тоже самое случилось. В узбекском языке есть поговорка, никогда не ценишь воду которая протекает перед тобой... .
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:50
Давно уже замечено.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:49
Месси всегда будет стоять в одном ряду с такими великими игроками как Марадона, Пеле, Кройф, а португальский нарцисс пусть истерит дальше и раздаёт гневные интервью.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 15:33
Марадона это явно не пример для подражания... Про Месси можно писать учебники как играть в футбол... Он Федерер в футболе...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:26
Марадона кумир, он кайфовал от футбола и по жизни
амурец
амурец
вчера в 15:23
Кощунство вообще упоминать имя неочемыша рвдом с великим Марадоной
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 13:41
Марадона-Лучший из лучших.
jg6b5yr9hd5f
jg6b5yr9hd5f
вчера в 13:37
Да Марик во всём гораздо круче дномяры
Гость
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