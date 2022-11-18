Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеШотландия. Премьер-лига 2022/2023

Ван Бронкхорст: «Каждый игрок в моём составе — свой человек»

вчера, 12:23

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст поделился впечатлениями от работы в клубе из Глазго.

Чувствую ли я, что это моя команда? Каждый игрок в моем составе — свой человек. Это не значит, что если я руковожу командой, то должен искать новых исполнителей — это не моя работа. С того момента, как я пришел в клуб, эти футболисты стали моими игроками, я работаю с ними. Порой приходится идти дальше, многое меняется, ибо у футболистов может закончиться контракт с клубом, либо они могут уйти в другую команду. В таком случае приходится обновлять состав. Мне не нравится, когда говорят «не мой состав», поскольку это не тот случай.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Нойер: «Сборной Японии будет тяжело в поединке с нами»
Сегодня, 14:44
Каррера: «Сборные России и Италии смогли бы выйти из своих групп»
Сегодня, 14:29
Альварес: «Месси просто хороший человек и великий капитан»
Сегодня, 14:18
Почеттино: «Мбаппе – хищник, у него великолепная харизма»
Сегодня, 13:57
Инфантино: «Европейцы могут научить очень многому»
Сегодня, 13:18
Президент Бразилии Лула назвал цель национальной сборной на мундиале
Сегодня, 12:50
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 12:32
- тук-тук.
- кто там?
- свои.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:31
Это хорошо, когда все свои, тогда все по силам...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 