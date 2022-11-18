Ван Бронкхорст: «Каждый игрок в моём составе — свой человек»

Главный тренер «Рейнджерс» поделился впечатлениями от работы в клубе из Глазго.

Чувствую ли я, что это моя команда? Каждый игрок в моем составе — свой человек. Это не значит, что если я руковожу командой, то должен искать новых исполнителей — это не моя работа. С того момента, как я пришел в клуб, эти футболисты стали моими игроками, я работаю с ними. Порой приходится идти дальше, многое меняется, ибо у футболистов может закончиться контракт с клубом, либо они могут уйти в другую команду. В таком случае приходится обновлять состав. Мне не нравится, когда говорят «не мой состав», поскольку это не тот случай.