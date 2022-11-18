Колосков оценил переход Галактионова в «Локомотив»

Почетный президент РФС высказался о переходе на пост главного тренера «Локомотива».

Мне все равно, кто станет новым главным тренером в «Пари Нижнем Новгороде». Но желательно, чтобы эту команду тренировал отечественный специалист. Все-таки Нижний Новгород — это коренной русский город с традициями, оттуда Минин и Пожарский.

Вообще, я настороженно отношусь к подобного рода перемещениям из клуба в клуб в течение сезона, как вышло у Галактионова. А то он построил команду, наиграл состав, определил какую-то тактическую схему, «Пари НН» был со своим лицом. Сейчас придет новый тренер, и все изменится — требования, отношение, видение перспектив. Плюс нужно время для адаптации.

Не известно, что получится у Галактионова в «Локомотиве», потому что там совершенно другой уровень футболистов, требования, другое взаимоотношение с начальством. Для Михаила там может быть много чего неожиданного с точки зрения адаптации. Поэтому мы можем потерять «Пари НН» — и «Локомотиву» ничего не дать.