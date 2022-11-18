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Колосков оценил переход Галактионова в «Локомотив»

вчера, 15:23

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о переходе Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».

Мне все равно, кто станет новым главным тренером в «Пари Нижнем Новгороде». Но желательно, чтобы эту команду тренировал отечественный специалист. Все-таки Нижний Новгород — это коренной русский город с традициями, оттуда Минин и Пожарский.

Вообще, я настороженно отношусь к подобного рода перемещениям из клуба в клуб в течение сезона, как вышло у Галактионова. А то он построил команду, наиграл состав, определил какую-то тактическую схему, «Пари НН» был со своим лицом. Сейчас придет новый тренер, и все изменится — требования, отношение, видение перспектив. Плюс нужно время для адаптации.

Не известно, что получится у Галактионова в «Локомотиве», потому что там совершенно другой уровень футболистов, требования, другое взаимоотношение с начальством. Для Михаила там может быть много чего неожиданного с точки зрения адаптации. Поэтому мы можем потерять «Пари НН» — и «Локомотиву» ничего не дать.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:44
не мужской поступок
p7ussx54pnpf
p7ussx54pnpf
вчера в 15:59
У нас пошла тренерская мода менять команды в процессе сезона!!!
ymdk466akq5d
ymdk466akq5d
вчера в 15:55
Ничего хорошего Локомотиву этот шкет не принесёт
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:51
Не всегда я соглашаюсь с "почетным", но тут он действительно прав: уход Галактионова из Нижнего - это, мягко говоря, не хорошо, а результат от его прихода в Локо - большой вопрос.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:29
Такое поведение тренера можно оценивать как непорядочное.
Гость
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