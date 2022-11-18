Баженов: «Сборную не хочется обесценивать»

Бывший футболист «Спартака» высказался о составе сборной России на контрольный матч против Таджикистана (0:0).

По сборной России уже многие прошлись… Наверное, есть основания для этого. Я утрирую, но как мне кажется, что была какая-то договорённость между тренером и общественностью — дайте пару матчей, мы посмотрим и поэкспериментируем. Что из этого выйдет — я не знаю. Но пока есть такая возможность. Посмотрели.

В моём понимании не очень хорошая идея. Сборную не хочется обесценивать. Вызов в неё — это прерогатива сильнейших и лучших. Нам сразу же на берегу объяснили: не вызываем старше 30 лет, хочется посмотреть футболистов. Мы увидели, что из этого получилось. Два матча не очень удачных. В будущем, наверное, будут вызывать сильнейших, независимо от возраста. Теперь без паники и без истерики сделают выводы и будет совсем другая сборная. Если бы мы сейчас готовились к чемпионату мира, то были бы сильнейшие и лучшие футболисты.