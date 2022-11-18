Баженов: «Сборную не хочется обесценивать»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о составе сборной России на контрольный матч против Таджикистана (0:0).
По сборной России уже многие прошлись… Наверное, есть основания для этого. Я утрирую, но как мне кажется, что была какая-то договорённость между тренером и общественностью — дайте пару матчей, мы посмотрим и поэкспериментируем. Что из этого выйдет — я не знаю. Но пока есть такая возможность. Посмотрели.
В моём понимании не очень хорошая идея. Сборную не хочется обесценивать. Вызов в неё — это прерогатива сильнейших и лучших. Нам сразу же на берегу объяснили: не вызываем старше 30 лет, хочется посмотреть футболистов. Мы увидели, что из этого получилось. Два матча не очень удачных. В будущем, наверное, будут вызывать сильнейших, независимо от возраста. Теперь без паники и без истерики сделают выводы и будет совсем другая сборная. Если бы мы сейчас готовились к чемпионату мира, то были бы сильнейшие и лучшие футболисты.
Все прекрасно могут понять, что когда перед сборной в нынешних условиях нет никаких турнирных задач и целей, то есть возможность поэкспериментировать, просмотреть ближайший резерв, и тому подобное. Но тогда РФС вместе тренерским штабом могли бы и довести официально до общественности, то есть до нас, до болельщиков, что ничего не ждите, ни на что не смотрите, ничего не оценивайте - это мы экспериментируем. Но нет, все высказывания о товарищеских матчах были высокопарными - нам надо показать, мы должны видеть сборную и еще много вроде этого.
Если играет СБОРНАЯ РОССИИ, то это должна быть действительно команда, за которую мы будем болеть и которой мы будем гордиться. Должны играть сильнейшие футболисты, понятно, что с некоторыми точечными изменениями для некоторых новичков, и с учетом травмированных, конечно.
А если это экспериментальный состав, если надо просто посмотреть резерв на будущее - это тоже логично, эта ситуация тоже имеет право на существование, но тогда не надо называть эту команду СБОРНОЙ РОССИИ, назовите её сборной клубов, или Россия-2, тогда всем и всё будет понятно.
Все прекрасно могут понять, что когда перед сборной в нынешних условиях нет никаких турнирных задач и целей, то есть возможность поэкспериментировать, просмотреть ближайший резерв, и тому подобное. Но тогда РФС вместе тренерским штабом могли бы и довести официально до общественности, то есть до нас, до болельщиков, что ничего не ждите, ни на что не смотрите, ничего не оценивайте - это мы экспериментируем. Но нет, все высказывания о товарищеских матчах были высокопарными - нам надо показать, мы должны видеть сборную и еще много вроде этого.
Если играет СБОРНАЯ РОССИИ, то это должна быть действительно команда, за которую мы будем болеть и которой мы будем гордиться. Должны играть сильнейшие футболисты, понятно, что с некоторыми точечными изменениями для некоторых новичков, и с учетом травмированных, конечно.
А если это экспериментальный состав, если надо просто посмотреть резерв на будущее - это тоже логично, эта ситуация тоже имеет право на существование, но тогда не надо называть эту команду СБОРНОЙ РОССИИ, назовите её сборной клубов, или Россия-2, тогда всем и всё будет понятно.