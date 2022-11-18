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Нигматуллин: «Держать Ивана или нет? Это решать руководству „Зенита“»

вчера, 15:48

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о положении вратаря Ивана Куарежмы в «Зените».

Сложно обсуждать голкипера, который не играет. Поэтому приходится доверять выбору тренерского штаба. А тренерский штаб доверяет не ему, а Кержакову. Значит, он сильнее. Держать Ивана или нет? Это решать руководству «Зенита». По моему мнению, смысла держать Ивана, конечно же, нет. Есть Одоевский, свои воспитанники, которые, наверное, ничуть не хуже.

С другой стороны, Кержаков – возрастной голкипер. Но нужно понимать, насколько Иван потенциально готов его менять. Достаточно ли ему будет квалификации? Бразильские полевые игроки в «Зените» достаточно легко влились в коллектив. А вот вратарь – фигура сложнее. Возможно, Ивану нужна определенная адаптация. Понятно, что он точно ехал не сидеть в запасе. Хоть и на хорошую зарплату. Зимой будет понятно, какие движения будут с его стороны.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:16
Зенит вздохнул с облегчением, узнав о разрешении Нигматулина решать свои дела самому.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:02
А Иван особо не переживает - живет как в сказке: что на печи лежать, что на лавке сидеть - лишь бы тепло (бабло) было.
e9pe9srv5ta9
e9pe9srv5ta9
вчера в 15:51
Газпрёму Иваном больше, Иваном меньше - один хрен
Гость
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