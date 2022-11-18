Нигматуллин: «Держать Ивана или нет? Это решать руководству „Зенита“»

Экс-голкипер «Локомотива» высказался о положении вратаря в «Зените».

Сложно обсуждать голкипера, который не играет. Поэтому приходится доверять выбору тренерского штаба. А тренерский штаб доверяет не ему, а Кержакову. Значит, он сильнее. Держать Ивана или нет? Это решать руководству «Зенита». По моему мнению, смысла держать Ивана, конечно же, нет. Есть Одоевский, свои воспитанники, которые, наверное, ничуть не хуже.

С другой стороны, Кержаков – возрастной голкипер. Но нужно понимать, насколько Иван потенциально готов его менять. Достаточно ли ему будет квалификации? Бразильские полевые игроки в «Зените» достаточно легко влились в коллектив. А вот вратарь – фигура сложнее. Возможно, Ивану нужна определенная адаптация. Понятно, что он точно ехал не сидеть в запасе. Хоть и на хорошую зарплату. Зимой будет понятно, какие движения будут с его стороны.