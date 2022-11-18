Сборная России провела первую тренировку в Узбекистане

Пресс-служба РФС сообщает, что сборная России прилетела в Ташкент и провела первую тренировку в Узбекистане.

Утром в пятницу, 18 ноября, сборная России отправилась в аэропорт Душанбе и в полном составе вылетела в Ташкент. Полет занял около сорока минут. Вратарь Сергей Песьяков, который днём ранее получил травму голеностопа в товарищеском матче против Таджикистана, также отправился с командой в столицу Узбекистана.

Днём команда разместилась в отеле. После обеда и отдыха футболисты приняли участие в теоретическом занятии и выехали на тренировку, которая прошла на стадионе JAR и завершилась двусторонним поединком на три четверти поля и серией ударов по воротам.

В субботу, 19 ноября, сборная России проведет предматчевую тренировку, а Валерий Карпин и игрок команды примут участие в традиционной пресс-конференции.