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Сборная России провела первую тренировку в Узбекистане

вчера, 20:42
УзбекистанЛоготип футбольный клуб Узбекистан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 15:00 Не начался

Пресс-служба РФС сообщает, что сборная России прилетела в Ташкент и провела первую тренировку в Узбекистане.

Утром в пятницу, 18 ноября, сборная России отправилась в аэропорт Душанбе и в полном составе вылетела в Ташкент. Полет занял около сорока минут. Вратарь Сергей Песьяков, который днём ранее получил травму голеностопа в товарищеском матче против Таджикистана, также отправился с командой в столицу Узбекистана.

Днём команда разместилась в отеле. После обеда и отдыха футболисты приняли участие в теоретическом занятии и выехали на тренировку, которая прошла на стадионе JAR и завершилась двусторонним поединком на три четверти поля и серией ударов по воротам.

В субботу, 19 ноября, сборная России проведет предматчевую тренировку, а Валерий Карпин и игрок команды примут участие в традиционной пресс-конференции.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:05, ред.
В застенках НКВД и гестапо не придумали более изощрённой пытки, чем ту, которую придумало для нас родное телевидение: в один день с матчем ЧМ показывать встречу сб. России и Узбекистана.
РусБрянск
РусБрянск ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 10:29
Пловом угостят и перегорят😁
bdayzbx2p2v9
bdayzbx2p2v9
сегодня в 05:15, ред.
Во первых, добро пожаловать. Честно говоря , в отличие от таджиков у узбеков двоякие, смешанные чувства по проведению этого матча. Как будто нас заставили играть с Россией. Но с другой стороны, множества всегда болели за Россию на чемпионатах мира и Европы. Помню когда Россия выиграла у французов 1999 году со счётом 3:2, вся общяга закричала от радости. Радовались когда Зенит и ЦСКА выигрывали кубок УЕФА. Мечтали играть с Россией, а России не до нас было.. а сейчас всё поменялось. Сегодня дождь... Завтра погода ясная... Всё таки купил билет, ведь наша сборная же играет... не важно с кем...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:32
Самое главное -чтобы наши профессионалы не перегорели ! ))))))))))))))))))
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:21
Если будут "выполнять тренерские установки", как с таджиками, то от Узбекистана отгребут по полной!
minai
minai
вчера в 22:50
Это не так уж и далеко от Катара.
x8evpz39w66a
x8evpz39w66a
вчера в 20:58
Карпин, тем временем, сборные ЧМ составляет.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:52
Главное, Ташкенты не перепутать.
Гость
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