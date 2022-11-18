Месси пропускает тренировку сборной Аргентины перед стартом чемпионата мира

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вчера, 19:05

Сборная Аргентины проводит тренировку в Катаре перед стартом чемпионата мира.

На сегодняшнем занятии отсутствует капитан и лидер аргентинцев . Журналисты и репортеры сообщили, что Лео не тренируется со всеми в общей группе. Возможно, он занимается по индивидуальной программе, но на тренировочном поле Месси замечен не был.

Свой первый матч на чемпионате мира сборная Аргентины проведёт против сборной Саудовской Аравии 22 ноября.