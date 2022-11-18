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Месси пропускает тренировку сборной Аргентины перед стартом чемпионата мира

вчера, 19:05

Сборная Аргентины проводит тренировку в Катаре перед стартом чемпионата мира.

На сегодняшнем занятии отсутствует капитан и лидер аргентинцев Лионель Месси. Журналисты и репортеры сообщили, что Лео не тренируется со всеми в общей группе. Возможно, он занимается по индивидуальной программе, но на тренировочном поле Месси замечен не был.

Свой первый матч на чемпионате мира сборная Аргентины проведёт против сборной Саудовской Аравии 22 ноября.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 03:37
Не похвалили перед тренировкой, вот и обиделся
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:27, ред.
Мясом нажирался что ли, пока партнёры тренируются?
протон
протон
сегодня в 00:07
Не припомню благославления Роналду после пропущенных тренировок в МЮ.
RoArt
RoArt
вчера в 21:48
Карлан втихую жрет мясо, пока напарники тренируются!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:18
Месси как болид Ф-1, его по особому готовят!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:16
Наверное икота наступила от переедания.
Garrincha58
Garrincha58 ответ RAYMАN (раскрыть)
вчера в 20:02
наверное мясо не свежее завезли
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 19:32
Опять у чипсоеда диарея))
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:30
Толку от одиночества Ноль. Футбол коллективная игра
( мнение диванного эксперта )
z74j5nz9cn2f
z74j5nz9cn2f
вчера в 19:23
Месси берегут для триумфа, но триумфа не будет.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 19:23
главное, чтоб все играли и бились в полную силу без никаких травм и глупых обстоятельств
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:18, ред.
Мясо подвезли, пошел разгружать!😉
Swift2005
Swift2005
вчера в 19:17
Лео знает что делать!!!
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 19:10
Ну он им и не нужен.5 финалов 4 проигрыша.
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