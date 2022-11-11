«Урал» отправится на зимние сборы в ОАЭ

Президент «Урала» сообщил о том, что екатеринбуржцы проведут зимние сборы в ОАЭ .

Зимние сборы проведём в Эмиратах. Оба сбора проведём там вплоть до первого кубкового матча. Выбрали это место, потому что мы постоянно там проводим сборы. Наши клубы часто летают в Турцию, но в это время там бывает много дождей, многие тренировки отменяются, поэтому мы едем туда, где всё знаем. По спарринг‑партнёрам разберёмся на месте, а что касается цены по сборам, то эти сборы будут на 10–15% дороже в сравнении с предыдущими.