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Свищёв: «Спортсмены Крыма не могут быть изолированы от наших соревнований»

вчера, 21:25

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию о том, что Министерство спорта РФ предложило организовать объединенный чемпионат среди команд новых регионов России и Крыма.

Нужно учитывать все нюансы. Вопрос непростой. Самое главное, чтобы спортсмены Крыма не были изолированы от соревнований внутри страны. Также нужно понимать, какая будет форма, регламент чемпионата. Этот вопрос на контроле. Посмотрим, что получится. Но пока мы ничего толком не слышали об этом.

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КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:32
Можно что угодно говорить, но все ждут мнения ВВП.
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