Карпин составил сборную из лучших игроков чемпионата мира

Главный тренер сборной России Валерий Карпин составил символическую сборную из футболистов, которые будут участвовать на чемпионате мира в Катаре.
Вратарь: Мануэль Нойер (Германия).
Защитники: Ферлан Менди (Франция), Маркиньос (Бразилия), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Йозуа Киммих (Германия).
Полузащитники: Кевин Де Брюйне (Бельгия), Марцело Брозович (Хорватия), Каземиро (Бразилия).
Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция), Неймар (Бразилия).
Тот кто не может в реальности собрать сборную чтоб противостоять сборной Таджикистана - собирает виртуальную сборную Катара....))
Тот кто не может в реальности собрать сборную чтоб противостоять сборной Таджикистана - собирает виртуальную сборную Катара....))
Кстати, а Левандовски где?
И ещё: Сборная имени Карпина играет в три напа?
Кстати, а Левандовски где?
И ещё: Сборная имени Карпина играет в три напа?
Все таки сколько лет ждали.
Очень жаль не хватает сб Россия.
ФИФА Специально не допустили.
Все таки сколько лет ждали.
Очень жаль не хватает сб Россия.
ФИФА Специально не допустили.