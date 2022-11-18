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Карпин составил сборную из лучших игроков чемпионата мира

вчера, 20:11

Главный тренер сборной России Валерий Карпин составил символическую сборную из футболистов, которые будут участвовать на чемпионате мира в Катаре.

Вратарь: Мануэль Нойер (Германия).

Защитники: Ферлан Менди (Франция), Маркиньос (Бразилия), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Йозуа Киммих (Германия).

Полузащитники: Кевин Де Брюйне (Бельгия), Марцело Брозович (Хорватия), Каземиро (Бразилия).

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция), Неймар (Бразилия).

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 10:59, ред.
Не хватает тренера.Карпин подошёл бы
shur
shur ответ Фара Миркасимов (раскрыть)
сегодня в 10:53
...Нападающий "Баварии" и сборной Сенегала Садио Мане...
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
сегодня в 08:34
Ферлан Менди пропускает же чм
Миша Волк
Миша Волк
сегодня в 06:57
Бензема в запасе, жаль...
амурец
амурец
сегодня в 02:22
Карпин то свою сборную составить не может
rhskmz
rhskmz
сегодня в 01:19
А почему без Ростова ?
Vilen Naidenkine
Vilen Naidenkine
сегодня в 00:50
Я бы на ворота сенегальца поставил, а так добротная сборная, ноер только ни о чем
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:31
Так оно и бывает...
Тот кто не может в реальности собрать сборную чтоб противостоять сборной Таджикистана - собирает виртуальную сборную Катара....))
Знатог
Знатог
сегодня в 00:23
Валерий Карпин должен составлять сборную из футболистов, которые НЕ будут участвовать на чемпионате мира в Катаре.
Agamaga........
Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:39
Ноль чего? Ноль бутылок пива?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ minai (раскрыть)
вчера в 22:51
Именно в три напа! Двое из которых легендарные Смолов (по кличке Паненка) и Заболотный (по прозвищу "русский Холланд")
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:50
Мане.... Нойер полтора месяца кажется не играл....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:44
у гнома там ноль, если чего
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:43
это называется бла бла
minai
minai
вчера в 22:36, ред.
Ему делать нехрен, кроме как заниматься этой фигнёй ?
Кстати, а Левандовски где?
И ещё: Сборная имени Карпина играет в три напа?
Agamaga........
Agamaga........ ответ Мариарти77 (раскрыть)
вчера в 22:27
Это уже история, прошлое. Ему 37, в АПЛ 10 матчей 1 гол.
YVG
YVG
вчера в 22:23
Карпину впору своей сборной заняться.
Ravshan878
Ravshan878 ответ seuu3pybwdky (раскрыть)
вчера в 21:38
Смотреть и наслаждаться.
Все таки сколько лет ждали.
Очень жаль не хватает сб Россия.
ФИФА Специально не допустили.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Мариарти77 (раскрыть)
вчера в 21:30
Что Месси, что Роналду оба сдулись уже. Есть игроки более достойней
Мариарти77
Мариарти77 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:22
5кратный обладатель лч, и лучший бомбардир лч на лавочке
Agamaga........
Agamaga........ ответ Мариарти77 (раскрыть)
вчера в 21:13
На лавке, где ему и положенно сидеть.
Мариарти77
Мариарти77 ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 21:09
И где Роналду?
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:06
Замечательная сборная по футболу..
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:53
Карпин свою сборную не может составить
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:45
Карпин и с такой сборной сыграл бы на уровне вчерашнего матча.
pomor45
pomor45
вчера в 20:37
Главный тренер - Карпин.
Пирамида
Пирамида
вчера в 20:35
Роналду на скамейке запасных.... Даёт интервью....
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Мариарти77 (раскрыть)
вчера в 20:32
Неймар как раз в этом сезоне топ. Что тут делает Месси? Винисиус более достоин чем аргентинец
seuu3pybwdky
seuu3pybwdky
вчера в 20:24
Это его мнение а мы будем только смотреть
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 20:17
Неймар что тут делает? он давно не топ игрок.
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