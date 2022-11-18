Карпин составил сборную из лучших игроков чемпионата мира

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вчера, 20:11

Главный тренер сборной России составил символическую сборную из футболистов, которые будут участвовать на чемпионате мира в Катаре.

Вратарь: (Германия).

Защитники: (Франция), (Бразилия), (Нидерланды), (Германия).

Полузащитники: (Бельгия), (Хорватия), (Бразилия).

Нападающие: (Аргентина), (Франция), (Бразилия).