Монсон: «ММА и футбол — самые популярные виды спорта в России»

Бывший боец ММА Джефф Монсон, который сейчас является российским политиком, поделился мнением о том, какой вид спорта считает самым популярным в России.
На мой взгляд, ММА и футбол — самые популярные виды спорта в России. Что касается хоккея и фигурного катания, то, думаю, у них аудитория поменьше.
Футбол всегда пользовался огромным спросом, а после шикарно проведенного чемпионата мира интерес к этому виду спорта вырос еще больше. Что касается ММА, то сейчас в России очень много промоушенов, которые организовывают бои и продвигают смешанные единоборства в СМИ.