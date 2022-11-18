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Монсон: «ММА и футбол — самые популярные виды спорта в России»

вчера, 19:47

Бывший боец ММА Джефф Монсон, который сейчас является российским политиком, поделился мнением о том, какой вид спорта считает самым популярным в России.

На мой взгляд, ММА и футбол — самые популярные виды спорта в России. Что касается хоккея и фигурного катания, то, думаю, у них аудитория поменьше.

Футбол всегда пользовался огромным спросом, а после шикарно проведенного чемпионата мира интерес к этому виду спорта вырос еще больше. Что касается ММА, то сейчас в России очень много промоушенов, которые организовывают бои и продвигают смешанные единоборства в СМИ.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Ironigor
Ironigor
вчера в 20:08, ред.
Сейчас все виды спорта в России одинаково популярны . Да здравствует Пьер де Кубертен и МОК с ФИФА !)
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