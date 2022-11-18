Монсон: «ММА и футбол — самые популярные виды спорта в России»

Бывший боец ММА Джефф Монсон, который сейчас является российским политиком, поделился мнением о том, какой вид спорта считает самым популярным в России.

На мой взгляд, ММА и футбол — самые популярные виды спорта в России. Что касается хоккея и фигурного катания, то, думаю, у них аудитория поменьше.