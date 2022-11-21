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Макарчук: «Не работал с Бердыевым, но видел, как ребята о нем отзываются»

вчера, 07:14

Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук прокомментировал слухи о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

Бердыев может стать новым главным тренером «Сочи»? ВВ СМИ читал об этом. Давайте пока не будем обсуждать, что было бы. Я это не люблю. Могу сказать, что не работал с ним, но смотрел видео, как ребята о нем отзываются. Говорят, что очень хороший тренер

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ rhskmz (раскрыть)
вчера в 09:56
Кто был ничем-не станет всем.Это делают лет до 12.
Союзник противников
Союзник противников ответ stavr74 (раскрыть)
вчера в 09:56
Это моя первая реакция,а потом в тексте прочитал,что он видел видео...и радостные лица говоривших.А звука не было,но он догадался.Так что не будем придираться-"академиёв и ниверситутов они не кончали".
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:53
Только тщательно охраняйте "глобальный клубный кошелёк". Любит Бекиич таньгу,ой-любит! Почти как тренерскую работу.
stavr74
stavr74
вчера в 09:53
Интересно как можно видеть отзыв ????
можно слышать отзыв , можно читать отзыв ,но видеть
действительно футболисты идиоты , мячом последнюю извилину отбили
rhskmz
rhskmz
вчера в 08:20
Бердыев сделает из вас футболистов !
adekvat
adekvat
вчера в 07:37
Тренер хороший его вот результат был только с Рубином, и то во второй приход ничего не получилось.
Namuri
Namuri
вчера в 07:37
Сочи нужны умелые руки,
Гость
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