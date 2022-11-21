Макарчук: «Не работал с Бердыевым, но видел, как ребята о нем отзываются»

Полузащитник «Сочи» прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера команды.

Бердыев может стать новым главным тренером «Сочи»? ВВ СМИ читал об этом. Давайте пока не будем обсуждать, что было бы. Я это не люблю. Могу сказать, что не работал с ним, но смотрел видео, как ребята о нем отзываются. Говорят, что очень хороший тренер