Макарчук: «Не работал с Бердыевым, но видел, как ребята о нем отзываются»

Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук прокомментировал слухи о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.
Бердыев может стать новым главным тренером «Сочи»? ВВ СМИ читал об этом. Давайте пока не будем обсуждать, что было бы. Я это не люблю. Могу сказать, что не работал с ним, но смотрел видео, как ребята о нем отзываются. Говорят, что очень хороший тренер
можно слышать отзыв , можно читать отзыв ,но видеть
действительно футболисты идиоты , мячом последнюю извилину отбили
можно слышать отзыв , можно читать отзыв ,но видеть
действительно футболисты идиоты , мячом последнюю извилину отбили