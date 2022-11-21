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Андрей Мостовой — о сборной: «Редко собираемся»

вчера, 06:08

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой прокомментировал ничейные результаты товарищеских матчей с Таджикистаном и Узбекистаном.

Не забили, но и не пропустили. Почему? Это вопрос. Будем разбирать.

Редко собираемся. Может, чуть недооценка какая-то была. Тем более что в Азии тоже хороший уровень футбола.

Сегодняшнее поле еще ладно, прошлое было искусственным, это очень опасное. У нас все привыкли на настоящих полях играть. А с Таджикистаном на ровном месте такая травма, и человек выпадает неизвестно на сколько.

По-любому сборной надо собираться. Плюс посмотрели на свой уровень, в каком состоянии находимся.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 15:36
Имеют.От футбола, и нас.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 14:25
Я даже "боюсь" вспомнить бронзовый состав сб.России на ЧЕ. Вот ребята были, так ребята. А сейчас бегают по полю какие-то невзрачные личности, которые не имеют к футболу никакого отношения.
Союзник противников
Союзник противников ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:42
Я вчера и откомментировал,по итогам трёх матчей сборной,что даже в состав десятилетней давности прошёл бы один Кузяев,да и то не факт,что в основу.А мы тогда всё"спящий гигант" воспринимали как критику и издёвку.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:11, ред.
Рассуждения этого псевдо - футболиста о двух матчах и возможных причинах неудачной игры - речь не мужа, но мальчика (перефразируя). Даже плохо стало от таких речей. А ведь играет за сборную, хотя по своим ТТ характеристикам ему самое место в первой лиге. Убожество, а не футболист. Ничего на поле не умеет, ни на что не способен, а рассуждает...
Что-то разозлили меня эти речи. Извините.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:58
Надо чаще собираться
по утрам и вечерам,
а бездарным футболистам-
стыд и срам,стыд и срам...
Izmar
Izmar
вчера в 09:57
Вряд ли от этого мастерства добавится.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:07
Собираться для того, что бы чаще "радовать" нас такими матчами - спасибо, лучше не надо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:04
Как бы то не было но с таджиками и узбеками можно было побеждать.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 07:35
Будем разбирать эту ситуацию, Андрей.
5v6pf3d3mteh
5v6pf3d3mteh
вчера в 06:48
Да вас вообще разогнать надо, а не собирать!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 06:19
Состояние так себе. Надо чаще собираться и сыгрываться...
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