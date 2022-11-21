Андрей Мостовой — о сборной: «Редко собираемся»

Полузащитник сборной России прокомментировал ничейные результаты товарищеских матчей с Таджикистаном и Узбекистаном.

Не забили, но и не пропустили. Почему? Это вопрос. Будем разбирать.

Редко собираемся. Может, чуть недооценка какая-то была. Тем более что в Азии тоже хороший уровень футбола.

Сегодняшнее поле еще ладно, прошлое было искусственным, это очень опасное. У нас все привыкли на настоящих полях играть. А с Таджикистаном на ровном месте такая травма, и человек выпадает неизвестно на сколько.

По-любому сборной надо собираться. Плюс посмотрели на свой уровень, в каком состоянии находимся.