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Джикия: «Приглашу ребят на ужин»

вчера, 04:36

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, как планирует отметить день рождения. Сегодня футболисту исполняется 29 лет.

Спасибо большое за поздравление. Утром тренировка. Конечно, приглашу ребят на ужин. Не более. Проставляться? Возможно, после кубковых матчей. Сейчас никаких мыслей нет.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 11:17, ред.
Я даже знаю, в какое заведение Джикия пригласит партнёров по команде )))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:07
Как сказала тётя Клава-
футболистам всё простава:

День рождения,победа,
сон здоровый до обеда,
мастерство,бездарность,
слава...

Так сказала тётя Клава...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 06:33
Ужин , так ужин.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 05:55
Главное чтобы ужин, плавно не перетёк в завтрак!
ABir
ABir
вчера в 05:38
Правильно, после кубковых матчей можно и расслабиться, а пока только ужин, режим и тренировки
Gabriel Omar Batistuta
Gabriel Omar Batistuta
вчера в 05:03
Приятного аппетита.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 04:42
Глушаков действует оригинальнее: всех в баню зовёт.
j6jm8dmrztcz
j6jm8dmrztcz
вчера в 04:41
Вы бы лучше нормальной игрой в Ташкенте это отметили
Гость
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