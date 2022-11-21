Джикия: «Приглашу ребят на ужин»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, как планирует отметить день рождения. Сегодня футболисту исполняется 29 лет.
Спасибо большое за поздравление. Утром тренировка. Конечно, приглашу ребят на ужин. Не более. Проставляться? Возможно, после кубковых матчей. Сейчас никаких мыслей нет.
футболистам всё простава:
День рождения,победа,
сон здоровый до обеда,
мастерство,бездарность,
слава...
Так сказала тётя Клава...
футболистам всё простава:
День рождения,победа,
сон здоровый до обеда,
мастерство,бездарность,
слава...
Так сказала тётя Клава...
https://www.youtube.com/watch?v=aqntnSJchX4