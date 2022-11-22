Брейтуэйт: «Нам не хватает не высокомерия, а уверенности в своих силах»

Нападающий «Эспаньола» и сборной Дании намерен помочь своей команде выиграть чемпионат мира в Катаре.

Датчане невероятно скромны, они никогда не станут говорить о том, что способны на большие свершения, но это у нас в крови – вспомните викингов. Порой мы слишком скромны. Нам не хватает не высокомерия, а уверенности в своих силах.

Но в головах футболистов и болельщиков кое-что изменилось, и появилось понимание, что мы это можем, у нас достаточно высокий уровень. Раньше для радости хватало пары побед в матчах. Теперь стали говорить о том, что вообще-то мы можем претендовать и на успех.

Речь не идет о самоуверенности, мы усердно трудимся, сохраняя скромность. По этой причине мы действительно претендуем на титул.