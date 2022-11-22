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Брейтуэйт: «Нам не хватает не высокомерия, а уверенности в своих силах»

сегодня, 00:42

Нападающий «Эспаньола» и сборной Дании Мартин Брейтуэйт намерен помочь своей команде выиграть чемпионат мира в Катаре.

Датчане невероятно скромны, они никогда не станут говорить о том, что способны на большие свершения, но это у нас в крови – вспомните викингов. Порой мы слишком скромны. Нам не хватает не высокомерия, а уверенности в своих силах.

Но в головах футболистов и болельщиков кое-что изменилось, и появилось понимание, что мы это можем, у нас достаточно высокий уровень. Раньше для радости хватало пары побед в матчах. Теперь стали говорить о том, что вообще-то мы можем претендовать и на успех.

Речь не идет о самоуверенности, мы усердно трудимся, сохраняя скромность. По этой причине мы действительно претендуем на титул.

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Все комментарии
протон
протон ответ Carl Lewis (раскрыть)
сегодня в 01:06
Я как помню. Вы апрельскую еще не получили?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:01
Дания хороший коллектив,может и побороться.
Гость
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