Лаутаро Мартинес: «Мы стремились стартовать на мундиале с победы»

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился досадой по поводу поражения своей команды в матче чемпионата мира против Саудовской Аравии (1:2).
Наши ошибки во втором тайме привели к поражению. Подобные детали многое решают. Мы должны работать над этим.
В первом тайме мы были обязаны забить больше одного мяча. Это мировое первенство, дальше нас ждут два финала.
Это больно. Мы стремились стартовать на мундиале с победы. Но это уже прошлое. Теперь нам нужно тренироваться и думать о будущем.
Когда нибудь люди поймут что в современном футболе нужна тактика для победы на крупных турнирах, а латиноамериканские сборные лишены этого от слова "совсем". Но на каждом шагу кричат что бразилия и аргентина финал. В футбол играют в первую очередь "головой".
Когда нибудь люди поймут что в современном футболе нужна тактика для победы на крупных турнирах, а латиноамериканские сборные лишены этого от слова "совсем". Но на каждом шагу кричат что бразилия и аргентина финал. В футбол играют в первую очередь "головой".