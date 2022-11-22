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Лаутаро Мартинес: «Мы стремились стартовать на мундиале с победы»

вчера, 17:18
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 2Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился досадой по поводу поражения своей команды в матче чемпионата мира против Саудовской Аравии (1:2).

Наши ошибки во втором тайме привели к поражению. Подобные детали многое решают. Мы должны работать над этим.

В первом тайме мы были обязаны забить больше одного мяча. Это мировое первенство, дальше нас ждут два финала.

Это больно. Мы стремились стартовать на мундиале с победы. Но это уже прошлое. Теперь нам нужно тренироваться и думать о будущем.

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протон
протон
вчера в 21:31
Пожалуй, это самый громкий прихлоп лидера андердогом со времён ЧМ 2002, когда Сенегал всухую обыграл Францию.
Когда нибудь люди поймут что в современном футболе нужна тактика для победы на крупных турнирах, а латиноамериканские сборные лишены этого от слова "совсем". Но на каждом шагу кричат что бразилия и аргентина финал. В футбол играют в первую очередь "головой".
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 17:35
О как, получилось Мартинес.
Гость
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