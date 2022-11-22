Лаутаро Мартинес: «Мы стремились стартовать на мундиале с победы»

Нападающий сборной Аргентины поделился досадой по поводу поражения своей команды в матче чемпионата мира против Саудовской Аравии (1:2).

Наши ошибки во втором тайме привели к поражению. Подобные детали многое решают. Мы должны работать над этим.

В первом тайме мы были обязаны забить больше одного мяча. Это мировое первенство, дальше нас ждут два финала.

Это больно. Мы стремились стартовать на мундиале с победы. Но это уже прошлое. Теперь нам нужно тренироваться и думать о будущем.