Дель Боске: «Фавориты ЧМ — Франция, Германия, Англия. А мы — главные»

Бывший главный тренер сборной Испании рассказал о фаворитах чемпионата мира в Катаре.

Я думаю, что есть несколько европейских команд-фаворитов: Франция, Германия, Англия... и мы, пожалуй, самые фавориты, но есть и вернувшиеся американцы, есть Бразилия, в которой всегда очень хорошие игроки. Думаю, ещё один кандидат в фавориты это Аргентина. Пять месяцев назад я бы, скорее всего, не причислил её к фаворитам, но теперь они набрали силу. Могут удивить хорваты, сербы, африканские команды.