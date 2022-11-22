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Дель Боске: «Фавориты ЧМ — Франция, Германия, Англия. А мы — главные»

22 ноября 2022, 14:46

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске рассказал о фаворитах чемпионата мира в Катаре.

Я думаю, что есть несколько европейских команд-фаворитов: Франция, Германия, Англия... и мы, пожалуй, самые фавориты, но есть и вернувшиеся американцы, есть Бразилия, в которой всегда очень хорошие игроки. Думаю, ещё один кандидат в фавориты это Аргентина. Пять месяцев назад я бы, скорее всего, не причислил её к фаворитам, но теперь они набрали силу. Могут удивить хорваты, сербы, африканские команды.

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Все комментарии
протон
протон
22 ноября в 21:07
Сегодняшний матч показывает что разговоры про Аргентину оказались простым пиаром
Остапчук 67
Остапчук 67
22 ноября в 15:43
Испания больше не топ-команда, проехали...
sir_Alex
sir_Alex
22 ноября в 15:11
Про саудитов не сказал. А зря.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
22 ноября в 14:47
Главный тренер Испании Луис Энрике показал свою натуру физрука, не взяв на чемпионат мира такого креативного игрока, как Тьяго. Не видать испанцам медалей, максимум - четвертьфинал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 ноября в 14:47
Аргентину уже вычеркнули из списка!
ДАША Д
ДАША Д
22 ноября в 14:47
Аргентину уже ф главные фавориты записали и что мы видим в первой игре?
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