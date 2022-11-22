Скалони: «Мы должны поднять голову и двигаться дальше»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение команды от Саудовской Аравии в 1-м туре ЧМ-2022 (1:2).
Мы знали, как играет Саудовская Аравия. Мы готовились к игре, зная, что они будут играть с высокой линией обороны. Офсайды были миллиметровыми.
Я думаю, что первый тайм был полностью на нашей стороне, но один гол может всё изменить. Мы спокойно проанализируем их голы.
Нет другого выбора, кроме как встать и двигаться дальше. Сегодня печальный день, но мы должны поднять голову и двигаться дальше.
Зато каких!..
Проигрывая явным фаворитам, сотворили такую сенсацию! Просто красавцы!
Суровая реальность: Лео потерял мяч в середине поля с арабами, и запустил тем самым атакующую, голевую комбинацию, с помощью которой арабы закатили два быстрых гола.
P.S
Пока что можно всё поправить, к счастью для аргентинцев. Не всё потеряно.
Зато каких!..
Проигрывая явным фаворитам, сотворили такую сенсацию! Просто красавцы!
Суровая реальность: Лео потерял мяч в середине поля с арабами, и запустил тем самым атакующую, голевую комбинацию, с помощью которой арабы закатили два быстрых гола.
P.S
Пока что можно всё поправить, к счастью для аргентинцев. Не всё потеряно.