Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Скалони: «Мы должны поднять голову и двигаться дальше»

вчера, 16:59
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 2Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияМатч завершен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение команды от Саудовской Аравии в 1-м туре ЧМ-2022 (1:2).

Мы знали, как играет Саудовская Аравия. Мы готовились к игре, зная, что они будут играть с высокой линией обороны. Офсайды были миллиметровыми.

Я думаю, что первый тайм был полностью на нашей стороне, но один гол может всё изменить. Мы спокойно проанализируем их голы.

Нет другого выбора, кроме как встать и двигаться дальше. Сегодня печальный день, но мы должны поднять голову и двигаться дальше.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Далич: «Не факт, что для Модрича этот чемпионат мира будет последним»
Сегодня, 12:39
Сын Марадоны: «Месси и мой отец — две разные планеты»
Сегодня, 11:23
Игрок сборной Туниса Лаидуни: «Черчесов — топ-уровень»
Сегодня, 10:51
Спортивный директор «Венеции»: «У Ваноли ментальность победителя»
Сегодня, 09:52
Дешам: «Чтобы быть спокойными, нужно взять на чемпионат мира 33 игрока»
Сегодня, 09:37
Очоа: «Счастлив, что смог отразить удар Левандовского»
Сегодня, 08:59
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:21
Саудовцам понадобилось два гола))
Зато каких!..
Проигрывая явным фаворитам, сотворили такую сенсацию! Просто красавцы!

Суровая реальность: Лео потерял мяч в середине поля с арабами, и запустил тем самым атакующую, голевую комбинацию, с помощью которой арабы закатили два быстрых гола.
P.S
Пока что можно всё поправить, к счастью для аргентинцев. Не всё потеряно.
Bobon
Bobon
вчера в 18:21
У меня только один вопрос. Если он знал, как играют саудиты, то почему он нифига не сделал?
matrix333
matrix333
вчера в 17:37
Если поднять, то там стоят - Польше и Мексика.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 17:20
Пенальти тоже был милиметровый
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:07
Да здравствует Саудовская Аравия !)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:02
А что ему ещё сказать после позора?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 