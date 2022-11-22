Джо Коул оценил результат матча сборных Аргентины и Саудовской Аравии

Экс-футболист «Челси» Джо Коул прокомментировал поражение сборной Аргентины в матче чемпионата мира против Саудовской Аравии (1:2).
Этот победный гол Саудовской Аравии станет вдохновением для целого поколения.
Вот с этого момента чемпионат мира стартовал для меня. Удивительный итог.
Аргентинцам и 4-х очков может не хватить для выхода из группы, они уже в роли догоняющих, плюс, пресс психологической будет только усиливаться. Сможет ли у них, кто-нибудь в самый ответственный момент взять мяч в свои ноги и протащить с середины поля, в ворота противника, как это делал Марадона.
Аргентинцам и 4-х очков может не хватить для выхода из группы, они уже в роли догоняющих, плюс, пресс психологической будет только усиливаться. Сможет ли у них, кто-нибудь в самый ответственный момент взять мяч в свои ноги и протащить с середины поля, в ворота противника, как это делал Марадона.