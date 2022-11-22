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Джо Коул оценил результат матча сборных Аргентины и Саудовской Аравии

вчера, 17:07
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 2Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияМатч завершен

Экс-футболист «Челси» Джо Коул прокомментировал поражение сборной Аргентины в матче чемпионата мира против Саудовской Аравии (1:2).

Этот победный гол Саудовской Аравии станет вдохновением для целого поколения.

Вот с этого момента чемпионат мира стартовал для меня. Удивительный итог.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:18
Саудовская Аравия - большие молодцы! Проигрывая безусловному фавориту, забили два отличных гола и сотворили настоящую сенсацию! Супер!
Аргентинцам и 4-х очков может не хватить для выхода из группы, они уже в роли догоняющих, плюс, пресс психологической будет только усиливаться. Сможет ли у них, кто-нибудь в самый ответственный момент взять мяч в свои ноги и протащить с середины поля, в ворота противника, как это делал Марадона.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:13
Второй гол был просто красавец !
Гость
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