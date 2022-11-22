Юльманн: «Эриксен — лучший футболист Дании. Он оказывает огромное влияние»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от своей команды на чемпионате мира в Катаре.
Конечно, как маленькая страна, мы гордимся тем, что смогли выйти в полуфинал Евро. Но мы не довольствуемся только этим. Мы должны двигаться дальше. Нам нужно стремиться к большему.
У нас есть вещи, которые нужно улучшить. Но наша философия ясна: мы хотим атаковать, забивать голы и получать удовольствие от игры, потому что футбол — это фантастика, а датчане тоже любят веселиться. И каждый раз, когда мы играем, за нами стоит вся страна. Всякий раз, когда мы играем, это одна большая вечеринка.
Также наставник рассказал о полузащитнике Кристиане Эриксене, вернувшемся в футбол после остановки сердца в стартовом матче Евро-2020 с Финляндией.
Он лучший игрок Дании. Ему всего 30 лет, и, возможно, его лучший футбол ещё впереди. Прежде всего, его присутствие здесь — большой стимул для всех. Он был мёртв пять минут, а теперь он здесь. Он выжил и снова с нами.
Кристиан оказывает огромное влияние на поле и за его пределами. Он очень хороший футболист. Но для меня он ещё отличный человек.