Юльманн: «Эриксен — лучший футболист Дании. Он оказывает огромное влияние»

Главный тренер сборной Дании поделился ожиданиями от своей команды на чемпионате мира в Катаре.

Конечно, как маленькая страна, мы гордимся тем, что смогли выйти в полуфинал Евро. Но мы не довольствуемся только этим. Мы должны двигаться дальше. Нам нужно стремиться к большему.

У нас есть вещи, которые нужно улучшить. Но наша философия ясна: мы хотим атаковать, забивать голы и получать удовольствие от игры, потому что футбол — это фантастика, а датчане тоже любят веселиться. И каждый раз, когда мы играем, за нами стоит вся страна. Всякий раз, когда мы играем, это одна большая вечеринка.