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Юльманн: «Эриксен — лучший футболист Дании. Он оказывает огромное влияние»

вчера, 13:29

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от своей команды на чемпионате мира в Катаре.

Конечно, как маленькая страна, мы гордимся тем, что смогли выйти в полуфинал Евро. Но мы не довольствуемся только этим. Мы должны двигаться дальше. Нам нужно стремиться к большему.

У нас есть вещи, которые нужно улучшить. Но наша философия ясна: мы хотим атаковать, забивать голы и получать удовольствие от игры, потому что футбол — это фантастика, а датчане тоже любят веселиться. И каждый раз, когда мы играем, за нами стоит вся страна. Всякий раз, когда мы играем, это одна большая вечеринка.

Также наставник рассказал о полузащитнике Кристиане Эриксене, вернувшемся в футбол после остановки сердца в стартовом матче Евро-2020 с Финляндией.

Он лучший игрок Дании. Ему всего 30 лет, и, возможно, его лучший футбол ещё впереди. Прежде всего, его присутствие здесь — большой стимул для всех. Он был мёртв пять минут, а теперь он здесь. Он выжил и снова с нами.

Кристиан оказывает огромное влияние на поле и за его пределами. Он очень хороший футболист. Но для меня он ещё отличный человек.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:10
Авторитет не кто не отменял
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:39, ред.
Тут даже не о чем говорить Эриксон в Дании имеет заслуженный авторитет!
Гость
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