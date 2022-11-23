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Главчич: «Ситуация с добавленным временем на ЧМ-2022 – это ненормально»

вчера, 10:30

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич поделился мнением о ситуации с большим количеством добавленного времени на матчах ЧМ-2022.

Ситуация с добавленным временем на чемпионате мира – это ненормально. Мы сейчас смотрим турнир каждый день. В первом матче – Англия — Иран было добавлено 24 минуты. Да, там была травма, но всё равно это много. Не понимаю, для чего играть по 100-110 минут – это невозможно. Дополнительное время в любом случае нужно, и у тебя обычно есть максимум семь-десять минут, чтобы добиться победы. Если такое введут в России, то это будет сумасшествие!

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 14:06
А чего не так -то ? Добавили столько времени ,сколько потратили на травмы и замены . И в это время никто не играл ,и сил не тратил . Всё правильно сделали .
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:08
Судьи просто тупо выполняют рекомендации, и их понять можно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:19, ред.
Конечно это не нормально, добавлять время надо, но всё должно быть в меру! А то получается как в поговорке - "заставь дурака Богу молиться он и лоб расшибёт".

Во-первых это не привычно для болельщиков - восприятие не то, порой не знаешь когда этот матч закончится, во-вторых для самих футболистов -видно для них это неожиданно и не привычно, они порой "бедные" не знают как "тянуть" уже добавленное время. Ведь бороться с затяжкой времени можно и другими методами. А ведь потом пойдет плей-офф и случиться ничья в основное - так это вообще кошмар, страшно представить!
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич
вчера в 11:08
Потому что футболисты зачастую сейчас как балерины, чуть что сразу время тянут. Так что все нормально, как в хоккее.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 10:52
В СДЭК сказали, что через несколько дней я получу призы. А вот про емайлы я написал внизу.
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 10:49
ИМХО...
matrix333
matrix333
вчера в 10:44
Это как посмотреть, время есть время.
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