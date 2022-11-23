Главчич: «Ситуация с добавленным временем на ЧМ-2022 – это ненормально»

Полузащитник «Химок» поделился мнением о ситуации с большим количеством добавленного времени на матчах ЧМ -2022.

Ситуация с добавленным временем на чемпионате мира – это ненормально. Мы сейчас смотрим турнир каждый день. В первом матче – Англия — Иран было добавлено 24 минуты. Да, там была травма, но всё равно это много. Не понимаю, для чего играть по 100-110 минут – это невозможно. Дополнительное время в любом случае нужно, и у тебя обычно есть максимум семь-десять минут, чтобы добиться победы. Если такое введут в России, то это будет сумасшествие!