Главчич: «Ситуация с добавленным временем на ЧМ-2022 – это ненормально»

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич поделился мнением о ситуации с большим количеством добавленного времени на матчах ЧМ-2022.
Ситуация с добавленным временем на чемпионате мира – это ненормально. Мы сейчас смотрим турнир каждый день. В первом матче – Англия — Иран было добавлено 24 минуты. Да, там была травма, но всё равно это много. Не понимаю, для чего играть по 100-110 минут – это невозможно. Дополнительное время в любом случае нужно, и у тебя обычно есть максимум семь-десять минут, чтобы добиться победы. Если такое введут в России, то это будет сумасшествие!
Во-первых это не привычно для болельщиков - восприятие не то, порой не знаешь когда этот матч закончится, во-вторых для самих футболистов -видно для них это неожиданно и не привычно, они порой "бедные" не знают как "тянуть" уже добавленное время. Ведь бороться с затяжкой времени можно и другими методами. А ведь потом пойдет плей-офф и случиться ничья в основное - так это вообще кошмар, страшно представить!
Во-первых это не привычно для болельщиков - восприятие не то, порой не знаешь когда этот матч закончится, во-вторых для самих футболистов -видно для них это неожиданно и не привычно, они порой "бедные" не знают как "тянуть" уже добавленное время. Ведь бороться с затяжкой времени можно и другими методами. А ведь потом пойдет плей-офф и случиться ничья в основное - так это вообще кошмар, страшно представить!