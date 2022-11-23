Иванов — о победе над ЦСКА: «Конечно, результат связан со сменой тренера»

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вчера, 10:58

Президент «Урала» после победы над ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:0 в основное время, 5:4 по пенальти) высказался о том, что успешные результаты команды связаны с приходом на пост главного тренера .