Иванов — о победе над ЦСКА: «Конечно, результат связан со сменой тренера»

Президент «Урала» Григорий Иванов после победы над ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:0 в основное время, 5:4 по пенальти) высказался о том, что успешные результаты команды связаны с приходом на пост главного тренера Виктора Ганчаренко.
Конечно, результат связан со сменой тренера. Для чего тренеров меняют? Мы думали, что с тем тренером получится у нас работа. Но было видно, что дальше уже некуда, ниже уже некуда.
Могли вынести Урал в первом тайме))).
Могли вынести Урал в первом тайме))).