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Иванов — о победе над ЦСКА: «Конечно, результат связан со сменой тренера»

вчера, 10:58
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

Президент «Урала» Григорий Иванов после победы над ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:0 в основное время, 5:4 по пенальти) высказался о том, что успешные результаты команды связаны с приходом на пост главного тренера Виктора Ганчаренко.

Конечно, результат связан со сменой тренера. Для чего тренеров меняют? Мы думали, что с тем тренером получится у нас работа. Но было видно, что дальше уже некуда, ниже уже некуда.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:43
прямо в яблочко попали !
Сп62
Сп62 ответ Кудвараза (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:29
Я тоже так подумал.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:42
Победу Урала обеспечила плохая реализация голевых моментов у ЦСКА.
Могли вынести Урал в первом тайме))).
shlomo
shlomo
вчера в 11:20
Кажется клуб и тренер нашли друг друга
lotsman
lotsman
вчера в 11:12
У ЦСКА тоже тренер сменился, только пользы ноль.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:12
Гончаренко против ЦСКА играет хорошо,мстит наверное за чтото!😜
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Carl Lewis (раскрыть)
вчера в 11:04
Приветствую. Мы рады это слышать. Информацию о Вашем адресе электронной почты уже передали той части нашего коллектива которой она нужна.
Гость
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