Галактионов: «Ребята старались переломить ход матча»

Главный тренер «Локомотива» подвел итоги матча с «Краснодаром».

Во-первых, хочу поздравить с победой футбольный клуб «Краснодар». Была достаточно интересная динамичная игра. Естественно, мы расстроены результатом, мы настраивали наших футболистов на победу. В игре были моменты, от которых мы можем оттолкнуться в дальнейшем.

Понятно, что игра показала и определенные проблемы с точки зрения качества, состояния футболистов. Их в любом случае можно поблагодарить, потому что на поле не было равнодушных. Ребята старались переломить ход матча. Плюс те молодые ребята, которые вышли со страстью, с азартом, добавили нам определенную динамику.