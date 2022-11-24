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Галактионов: «Ребята старались переломить ход матча»

вчера, 07:20
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Краснодаром».

Во-первых, хочу поздравить с победой футбольный клуб «Краснодар». Была достаточно интересная динамичная игра. Естественно, мы расстроены результатом, мы настраивали наших футболистов на победу. В игре были моменты, от которых мы можем оттолкнуться в дальнейшем.

Понятно, что игра показала и определенные проблемы с точки зрения качества, состояния футболистов. Их в любом случае можно поблагодарить, потому что на поле не было равнодушных. Ребята старались переломить ход матча. Плюс те молодые ребята, которые вышли со страстью, с азартом, добавили нам определенную динамику.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:18
Так себе начало карьеры.
агент_Смит
агент_Смит ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 08:31
.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 07:34
Твои ребята уже давно разучились стараться!
Гость
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