Нигматуллин: «Пахнет провалом сборной Германии на чемпионате мира»

Бывший вратарь сборной России поделился мнением о поражении сборной Германии в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Японии.

Очень приятный результат для болельщиков, интрига нарастает во всех группах. Есть такое ощущение, что общий мировой уровень футбола начинает выравниваться. Это очень хорошо для всех болельщиков.

Японцы выиграли за счет вальяжности немцев. Очень странный матч от Германии, их игра чем-то напоминает игру «Баварии» — вальяжно и бесполезно. Вели в один мяч, имели еще пару моментов и позволяли себе немного пижонить. Хотели поиздеваться над японцами, но у настоящих самураев нет страха ни перед кем.

К тому же японцев выручил вратарь в нужный момент, и, вообще, они сыграли слаженно и крепко.

Конечно, это совсем не та футбольная немецкая машина, которая была при Леве. Пахнет немецким провалом на этом турнире.