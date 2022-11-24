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Нигматуллин: «Пахнет провалом сборной Германии на чемпионате мира»

сегодня, 00:56
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия1 : 2Логотип футбольный клуб ЯпонияЯпонияМатч завершен

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о поражении сборной Германии в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Японии.

Очень приятный результат для болельщиков, интрига нарастает во всех группах. Есть такое ощущение, что общий мировой уровень футбола начинает выравниваться. Это очень хорошо для всех болельщиков.

Японцы выиграли за счет вальяжности немцев. Очень странный матч от Германии, их игра чем-то напоминает игру «Баварии» — вальяжно и бесполезно. Вели в один мяч, имели еще пару моментов и позволяли себе немного пижонить. Хотели поиздеваться над японцами, но у настоящих самураев нет страха ни перед кем.

К тому же японцев выручил вратарь в нужный момент, и, вообще, они сыграли слаженно и крепко.

Конечно, это совсем не та футбольная немецкая машина, которая была при Леве. Пахнет немецким провалом на этом турнире.

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Все комментарии
monah-10
monah-10 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 05:43
Уже после второго тура Германия вылетит, Япония обыграют Коста-Рику, во первых они реально сильнее их, во вторых, знают с кем играть в третьем туре, итог минимум 6 очков, Испания точно не проиграет Германии, молодежь испанская просто перебегают этих ветеранов футбола, ожидания 0-0 сыграют, с большей вероятностью что даже и выйграют, итог Испания 4 очка(может 6), и игра с Японией, где японцам уже ничего не надо будет, так как при равенстве очков даже выше Германии будут по личным встречам. После второго тура у Германии намечается при самом лучшем раскладе 1 очко, и игра с Коста-Рикой, ок их обыграют, в итоге 4 очка, даже если Испания проиграет Японии, сравнивается по очкам с немцами, по забито пропущенным дальше Испания, +7, вряд-ли Германия накидает 8 Коста-Рике, Навас и компания второй разгром не позволят себе, да и не бывает такого, два раза на разгромный счет садится.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 04:41
Вот у Нигматуллина носяра !
Пахнет и все !
протон
протон
сегодня в 01:12
Причин имхо две для поражения, которого немцы по игре, конечно, не заслужили. 1. Защита - о ней говорят уже давно. Там только Рюдигер и есть нормальный. Зюле и Шлоттербек просто ни очем. Вообще не понимаю, как можно Зюле правым крайним ставить? Да, он может быстро бегать, но при этом и устаёт быстро. Техника так себе. Раньше там оч неплохо бегал Гинтер - чего его не выпустить? 2. Замены. Японцы попали с ними в яблоко, Флик полностью провал. Вместо сыгранного баварского трио в нападении выпустить нулевых Хоффмана, Гетце, и особенно Фюллькруга и Мукоко! При этом на банке остался находящийся в отличной форме Сане. Естественно, после таких замен впереди всё посыпалось и даже имитации последнего штурма не получилось. Это явный косяк Флика, который может стоить немцам выхода из группы.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:01
Вслед за Германией и Бельгия . Никакой игры.
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