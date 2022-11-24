Агент Дивеева: «Есть комплекс условий, которые нужно обговорить с ЦСКА»

Олег Ерёмин, агент защитника сборной России и ЦСКА , рассказал о планах своего клиента.

У нас есть целый комплекс условий, которые необходимо нам с ЦСКА согласовать, чтобы подписать новый договор. Это касается не только суммы выкупа, но и многих других условий.

Transfermarkt оценивает Игоря в 6 миллионов? Для меня он дороже, как минимум, в 1,5 раза.

Нужно разделять полное выздоровление и готовность играть. С точки зрения доктора, перелом зарос, но функционально речь и о полной готовности в полной группе пока нет.

