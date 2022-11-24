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Агент Дивеева: «Есть комплекс условий, которые нужно обговорить с ЦСКА»

вчера, 15:13

Олег Ерёмин, агент защитника сборной России и ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о планах своего клиента.

У нас есть целый комплекс условий, которые необходимо нам с ЦСКА согласовать, чтобы подписать новый договор. Это касается не только суммы выкупа, но и многих других условий.

Transfermarkt оценивает Игоря в 6 миллионов? Для меня он дороже, как минимум, в 1,5 раза.

Нужно разделять полное выздоровление и готовность играть. С точки зрения доктора, перелом зарос, но функционально речь и о полной готовности в полной группе пока нет.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:44, ред.
Зенит не перехватит - своих хапуг хватает. Не вылупился ещё до конца, а уже вопросов к клубу накопил. Видно они у него прямо в зародыше начали формироваться. Видно учить бесплатно ребят надо, но затраты на них всё-таки учитывать, чтобы потом сначала отработал, а потом на вольные хлеба просился против воли клуба.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:38
Чего то агент зарапортовался , совсем берега потерял. Парень только - только начал осваиваться в большом футболе, а агент уже барыши подсчитывает от продажи или заключения нового контракта. А выносит эту информацию , надеясь на жирного покупателя. Игорю не мешало бы пару сезонов отыграть за ЦСКА, а уж потом думать о выезде за бугор ....если Зенит не перехватит.
isamsn
isamsn
вчера в 17:41
Пусть выздоравливает и отрабатывает то что в него вложили в клубе. Нужно этих хитроумных оценщиков снимающих сливки, на пушечный выстрел к игрокам недопускать.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:11
Капец очередному!!!Недоумки никак не смекнуть враждебную сущность поганых агентишек,видя в действиях оных только заинтересованность в их,игроков, судьбе.
adekvat
adekvat
вчера в 16:04
Для меня в полтора раза дороже, купи его себе. Его за 6 никто не возьмет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:21
Выздоровит потом пообщаемся, здоровья Игоря и скорейшего выздоровления, ждём на поле!
Arineh
Arineh
вчера в 15:15
ЦСКА нужнается в нем.
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