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Швейцария не проигрывает в первом матче на последних шести ЧМ

вчера, 15:25
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария1 : 0Логотип футбольный клуб КамерунКамерунМатч завершен

Швейцария обыграла Камерун в матче чемпионата мира.

Любопытно, что швейцарцы не проигрывают в первом матче на последних шести чемпионатах мира (три победы и три ничьих), в последний раз проиграв в первом матче на ЧМ-1966 против Германии.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:01
Пожалуй самая слабая команда на этом ЧМ.
Многим камерунским игрокам было пофиг на эту игру. Просто отбывали номер.
В 2002 у Камеруна очень даже классный был состав(Мбома,Сонг,Фоэ,Жереми).Даже из группы могли выйти, в решающей игре с немцами, играли в большинстве большую часть матча.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 15:36
Выиграть у КАМЕРУНА в один мяч, это не большое достижение.
Гость
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