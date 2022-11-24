Швейцария не проигрывает в первом матче на последних шести ЧМ

Швейцария обыграла Камерун в матче чемпионата мира.
Любопытно, что швейцарцы не проигрывают в первом матче на последних шести чемпионатах мира (три победы и три ничьих), в последний раз проиграв в первом матче на ЧМ-1966 против Германии.
Швейцария обыграла Камерун в матче чемпионата мира.
Любопытно, что швейцарцы не проигрывают в первом матче на последних шести чемпионатах мира (три победы и три ничьих), в последний раз проиграв в первом матче на ЧМ-1966 против Германии.
Многим камерунским игрокам было пофиг на эту игру. Просто отбывали номер.
В 2002 у Камеруна очень даже классный был состав(Мбома,Сонг,Фоэ,Жереми).Даже из группы могли выйти, в решающей игре с немцами, играли в большинстве большую часть матча.
Многим камерунским игрокам было пофиг на эту игру. Просто отбывали номер.
В 2002 у Камеруна очень даже классный был состав(Мбома,Сонг,Фоэ,Жереми).Даже из группы могли выйти, в решающей игре с немцами, играли в большинстве большую часть матча.