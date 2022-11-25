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Мостовой: «Пенальти, который пробил Роналду, вообще нельзя ставить»

сегодня, 00:26
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 2Логотип футбольный клуб ГанаГанаМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу Португалии в матче группового этапа чемпионата мира против Ганы (3:2).

Временами Гана смотрелась интереснее Португалии. Сборным Ганы, Камеруна и Сенегала по уровню не хватало дисциплины. В некоторых моментах надо быть хладнокровнее! Никому не уступали, но обратите внимание — все три сборные проиграли. У них всегда такая беда была.

Пенальти, который пробил Роналду, вообще нельзя ставить. Идет борьба. Абсолютно ничего страшного на поле не произошло. А в конце был удивительный момент: как вратарь мог забыть, что за спиной стоит игрок? Начудил он знатно! Если в первых матчах и можно было проиграть, то, во-вторых, уже все решается. Пособраннее надо быть.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 09:41
В назначении пенальти определяющим был авторитет Рональду. Будь на его месте рядовой игрок, пенальти бы не поставили.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 07:41
Он не обязан. Люди которые смотрят на вар смотрят все и они если что должны указать главному на ошибку его.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:11
Тут непонятно действие судьи, он обязан был посмотреть повтор.
Parma1972
Parma1972
сегодня в 06:30
Пеналь левейший, это факт
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:09
Такой ценой рекорды не делают.
амурец
амурец
сегодня в 05:05
как игрок Мостовой конечно молодец, но слушать его мнение когда дело касается Роналду или Месси не стоит, это как спросить Линекера про этих двоих
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:17
Здесь 50 на 50, раньше бы сказали на усмотрения арбитра! Но сейчас судья хоть бы для приличия сходил глянул бы на экран! То бывает от ВАРа оторваться не могут, а здесь такой ключевой момент и ни "гу- гу"!
YVG
YVG
сегодня в 01:41
Новый арбитр Федотов.
alexgurzan
alexgurzan ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
сегодня в 01:02
Поменяли почту.
И в будущем тоже получите, не зависимо от гражданства.
СARNAGE
СARNAGE
сегодня в 00:37
Ага, персофан аргентинского бездаря))))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:36
А ничего, что этот игрок одновременно попал и по мячу и по ноге?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:34
На странице аккаунта Nare редактировал свой e-mail, на месте "о себе", потому что негде было редактировать. И скажите пожалуйста, если Вы не сотрудничаете с СДЭК-ом, я гражданин Армении, как получу этот приз, и в будущем?
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