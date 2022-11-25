Мостовой: «Пенальти, который пробил Роналду, вообще нельзя ставить»

Бывший футболист сборной России прокомментировал победу Португалии в матче группового этапа чемпионата мира против Ганы (3:2).

Временами Гана смотрелась интереснее Португалии. Сборным Ганы, Камеруна и Сенегала по уровню не хватало дисциплины. В некоторых моментах надо быть хладнокровнее! Никому не уступали, но обратите внимание — все три сборные проиграли. У них всегда такая беда была.

Пенальти, который пробил Роналду, вообще нельзя ставить. Идет борьба. Абсолютно ничего страшного на поле не произошло. А в конце был удивительный момент: как вратарь мог забыть, что за спиной стоит игрок? Начудил он знатно! Если в первых матчах и можно было проиграть, то, во-вторых, уже все решается. Пособраннее надо быть.