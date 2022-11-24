Бояринцев: «На чемпионате мира будет ещё много непредсказуемых побед»

Бывший футболист сборной России считает, что чемпионат мира в Катаре будет непредсказуемым.

От чемпионата мира, конечно, супервпечатления. Есть сенсации и крупные результаты. Есть сумасшедшая игра испанцев (победа над Коста‑Рикой 7:0), есть сенсационная победа японцев над Германией. То есть многие прогнозы, которые были перед стартом чемпионата мира, сейчас наверняка пересматриваются. Я думаю, на этом турнире еще будет много интересных матчей и неожиданных побед. Но я не откажусь от слов, которые сказал ранее: мне кажется, что какая‑то европейская сборная победит на чемпионате мира.