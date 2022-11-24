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Бояринцев: «На чемпионате мира будет ещё много непредсказуемых побед»

вчера, 21:09

Бывший футболист сборной России Денис Бояринцев считает, что чемпионат мира в Катаре будет непредсказуемым.

От чемпионата мира, конечно, супервпечатления. Есть сенсации и крупные результаты. Есть сумасшедшая игра испанцев (победа над Коста‑Рикой 7:0), есть сенсационная победа японцев над Германией. То есть многие прогнозы, которые были перед стартом чемпионата мира, сейчас наверняка пересматриваются. Я думаю, на этом турнире еще будет много интересных матчей и неожиданных побед. Но я не откажусь от слов, которые сказал ранее: мне кажется, что какая‑то европейская сборная победит на чемпионате мира.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:45
Супервпечатления? О,боже! Убогий чемпионат с четырьмя бездарными нулевыми ничьими,на пятой части группового турнира.
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 21:50
Братушки, сербы желаю вам удачи!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 21:34
Этот Чемпионат мира - или много 0:0, или 7:0 или 6:2
Гость
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