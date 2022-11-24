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Д. Билялетдинов: «Я бы не записывал Англию в фавориты чемпионата мира»

вчера, 22:29

Бывший футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился мнением о шансах сборной Англии выиграть чемпионат мира.

Англичане с Ираном играли в свою силу, противник у них был не самый сильный, но это не должно расслаблять игроков английской командой, дальше будет сложнее. Во встречах с европейскими сборными будет все по-другому.

Я бы не записывал Англию в фавориты турнира. Они по игре ничего не показывают нового — играют как играли. Для победы на чемпионате мира нужен кураж, удача в каких-то моментах. Да, они выиграли первый матч, молодцы, но ничего экстраординарного не показали.

У англичан очень много молодых перспективных ребят и выросло сильное поколение. Но чемпионат мира — очень серьезный турнир, хватит ли их на это соревнование? Чемпионат идет около месяца и все будет зависеть от того, какая команда в какой форме находится. Если англичане подхватят удачную физическую и эмоциональную волну, то все может быть. После первой игры рано делать выводы, они обыграли Иран чисто на классе. В решающих матчах турнира не опытных английских игроков может затрясти и они могут посыпаться.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:43
Подлежат утилизации,как одна из стран-организаторов провокации против футбола России.
matrix333
matrix333
вчера в 22:36
Англия и не фаворит.
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