Д. Билялетдинов: «Я бы не записывал Англию в фавориты чемпионата мира»

Бывший футболист «Эвертона» поделился мнением о шансах сборной Англии выиграть чемпионат мира.

Англичане с Ираном играли в свою силу, противник у них был не самый сильный, но это не должно расслаблять игроков английской командой, дальше будет сложнее. Во встречах с европейскими сборными будет все по-другому.

Я бы не записывал Англию в фавориты турнира. Они по игре ничего не показывают нового — играют как играли. Для победы на чемпионате мира нужен кураж, удача в каких-то моментах. Да, они выиграли первый матч, молодцы, но ничего экстраординарного не показали.

У англичан очень много молодых перспективных ребят и выросло сильное поколение. Но чемпионат мира — очень серьезный турнир, хватит ли их на это соревнование? Чемпионат идет около месяца и все будет зависеть от того, какая команда в какой форме находится. Если англичане подхватят удачную физическую и эмоциональную волну, то все может быть. После первой игры рано делать выводы, они обыграли Иран чисто на классе. В решающих матчах турнира не опытных английских игроков может затрясти и они могут посыпаться.