Хлусевич: «Запрет мата в „Спартаке“ был — это правда»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич подтвердил, что главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль запретил использование мата в московском клубе.
Запрет мата был — это правда. Но не помню, чем это всё закончилось. Я не скажу, что у нас кто-то прямо сильно «сапожничает». Поэтому никаких проблем нет.
И о письмах: в офисе СДЭК мне доверяют, я даже паспорт не показываю уже давно. Столько e-mail-ов не помню, и до сих пор они не были нужны в одисе СДЭК. Просьба, просто читайте адрес СДЭК на моих аккаунтах, спасибо.
И о письмах: в офисе СДЭК мне доверяют, я даже паспорт не показываю уже давно. Столько e-mail-ов не помню, и до сих пор они не были нужны в одисе СДЭК. Просьба, просто читайте адрес СДЭК на моих аккаунтах, спасибо.