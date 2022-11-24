Хлусевич: «Запрет мата в „Спартаке“ был — это правда»

Полузащитник «Спартака» подтвердил, что главный тренер «красно-белых» запретил использование мата в московском клубе.

Запрет мата был — это правда. Но не помню, чем это всё закончилось. Я не скажу, что у нас кто-то прямо сильно «сапожничает». Поэтому никаких проблем нет.