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Хлусевич: «Запрет мата в „Спартаке“ был — это правда»

вчера, 23:45

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич подтвердил, что главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль запретил использование мата в московском клубе.

Запрет мата был — это правда. Но не помню, чем это всё закончилось. Я не скажу, что у нас кто-то прямо сильно «сапожничает». Поэтому никаких проблем нет.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:40
А может он и ругается. Мы же не знаем.
makkie
makkie
сегодня в 09:40
Думаю, глядя на игру Мевли и Рыбуса даже Абаскалю хотелось выругаться )))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:53
Без мата жить сегодня очень трудно!
протон
протон
сегодня в 03:52
Чтобы запрещать нецензурные выражения игроков Абаскалю надо сначала их выучить. А для этого необходимо время.
Tostao
Tostao ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:01
Соболев: "Этот судья, этот... нехороший человек, на мне пенальти не увидел, пад... а!"
Tostao
Tostao
сегодня в 00:58
Без мата, они с трудом дают послематчевые интервью.
протон
протон
сегодня в 00:26
Сахар - нельзя, мат - нельзя, алкоголь - нельзя, ну и нафига я вообще должен в футбол играть? (c) Соболев
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 00:03
Какой приз будет за победу в октябре, в финальной группе Заболотного, с аккаунтом Nare? Мы все поняли, что теперь Вы не будете присылать худи и футболки, вместо этого "атрибутика". Но, можете ли Вы назвать какие-то конкретные вещи, кроме кружка?

И о письмах: в офисе СДЭК мне доверяют, я даже паспорт не показываю уже давно. Столько e-mail-ов не помню, и до сих пор они не были нужны в одисе СДЭК. Просьба, просто читайте адрес СДЭК на моих аккаунтах, спасибо.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:01
Это как же ребятам тяжко было!
Гость
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