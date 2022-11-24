Сёмин: «Мне не хватает сборной России на ЧМ-2022»

Бывший тренер «Локомотива» прокомментировал тот факт, что сборная России не участвует на чемпионате мира в Катаре.

Конечно, мне не хватает сборной России на ЧМ -2022. Но туда сначала надо было попасть. Никто же не гарантировал нам проход стыковых матчей. А все, что случилось после, я обсуждать не хочу.