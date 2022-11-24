Сёмин: «Мне не хватает сборной России на ЧМ-2022»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал тот факт, что сборная России не участвует на чемпионате мира в Катаре.
Конечно, мне не хватает сборной России на ЧМ-2022. Но туда сначала надо было попасть. Никто же не гарантировал нам проход стыковых матчей. А все, что случилось после, я обсуждать не хочу.
А по вашей логике можно тогда смотреть и болеть только за фигурное катание, художественную гимнастику и синхронное плавание !)
А по вашей логике можно тогда смотреть и болеть только за фигурное катание, художественную гимнастику и синхронное плавание !)