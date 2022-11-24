Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Сёмин: «Мне не хватает сборной России на ЧМ-2022»

вчера, 21:37

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал тот факт, что сборная России не участвует на чемпионате мира в Катаре.

Конечно, мне не хватает сборной России на ЧМ-2022. Но туда сначала надо было попасть. Никто же не гарантировал нам проход стыковых матчей. А все, что случилось после, я обсуждать не хочу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сёмин: «Периодически мы созваниваемся с Родолфо»
Сегодня, 15:16
Родолфо: «Сёмин — замечательный тренер»
Сегодня, 14:59
Сёмин поделился мнением о первом туре чемпионата мира
Сегодня, 13:30
Кержаков: «Больше всего удивила сборная Саудовской Аравии»
Сегодня, 13:12
Бояринцев: «Я люблю агрессивный футбол, обожаю высокий прессинг»
Сегодня, 12:12
Мостовой: «Надо обыгрывать „Спартак“. Настрой на него огромный»
Сегодня, 10:49
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 10:21
Проясню. Наш футбол в 2018 г и в 2022 г это две большие разницы. Тогда можно было радоваться и гордиться нашей сборной. Сейчас по ряду причин уровень футбола сборной рухнул изза падения уровня футбола в РПЛ. Именно по этой прчинк участие нашей сборной в ЧМ - 22 мягко говоря нежелательно. И к патриотизму эта трезвая оценка не имеет никакого отношения
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:50
Я никакого позора не испытал во время чемпионата мира в России . И я адекватно смотрю на реалии , и прекрасно понимаю мозможности нашей сборной и не пытаю иллюзии и не жду от них победы на чемпионатах. Я просто болельщик футбола и патриот своей страны.
А по вашей логике можно тогда смотреть и болеть только за фигурное катание, художественную гимнастику и синхронное плавание !)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:37, ред.
А для чего не хватает ра ЧМ России? Ответ простой. Чтобы не лишить себя ощущения позора и стыда за страну, где футбол развален полностью
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:08
Футбольный бог-единственный из существующих богов,поэтому он уже начинает наказывать зачинщиков в*йны против России.Так что не ждите от них конечного успеха,как бы они не начали турнир против немощных аутсайдеров.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:47
Что есть, то есть . Всем не хватает нашей сборной России по футболу ! ✊️
амурец
амурец
вчера в 21:38
Нам всем ее не хватает
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 