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Бруну Фернандеш: «Играть с Роналду – это мечта, которая воплотилась»

вчера, 09:17
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 2Логотип футбольный клуб ГанаГанаМатч завершен

Футболист сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о реакции своего партнера по национальной команде Криштиану Роналду на критику.

Мне кажется, ему нравится работать, когда его все критикуют, поэтому хочу попросить всех: продолжайте. Мы видим его лучшую версию, когда он подвергается критике.

Играть с Роналду в клубе и в сборной – это мечта, которая воплотилась, это невероятно.

Я сейчас думаю лишь о том, чтобы наша сборная выступила успешно. При таком сценарии все будут рады: и Роналду, и я, и вся Португалия.

В прошедшей игре против Ганы португальцы одержали победу (3:2).

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 11:45
Но играешь ты лучше без балласта... Factos...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:33
А вот карлик с вчерашнего дня ходит синий и все понимают, что он мешает играть сборной Аргентине.
Гость
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