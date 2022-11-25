Бруну Фернандеш: «Играть с Роналду – это мечта, которая воплотилась»

Футболист сборной Португалии высказался о реакции своего партнера по национальной команде на критику.

Мне кажется, ему нравится работать, когда его все критикуют, поэтому хочу попросить всех: продолжайте. Мы видим его лучшую версию, когда он подвергается критике.

Играть с Роналду в клубе и в сборной – это мечта, которая воплотилась, это невероятно.

Я сейчас думаю лишь о том, чтобы наша сборная выступила успешно. При таком сценарии все будут рады: и Роналду, и я, и вся Португалия.