Роналду: «Было непросто, но мы добились заслуженной победы»

Нападающий сборной Португалии поделился мнением о рекорде по забитым мячам. Футболист отличился на своем пятом мундиале, это произошло в матче против Ганы (3:2).

Это замечательный момент – гол на моем пятом мировом первенстве. Мы выиграли, здорово вошли в турнир. Эта победа очень важна. Всем известно, что на таких соревнованиях победа в первом туре многое определяет.

Да, и очередной рекорд. Я единственный, кто смог забить на пяти чемпионатах мира подряд, и я этим горжусь. Я рад, что команда сыграла отлично. Было непросто, но мы добились заслуженной победы.

История с «Манчестер Юнайтед» завершена, я думаю лишь о чемпионате мира. Мы выиграли, я был полезен. Остальное не важно.