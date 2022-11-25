Роналду: «Было непросто, но мы добились заслуженной победы»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о рекорде по забитым мячам. Футболист отличился на своем пятом мундиале, это произошло в матче против Ганы (3:2).
Это замечательный момент – гол на моем пятом мировом первенстве. Мы выиграли, здорово вошли в турнир. Эта победа очень важна. Всем известно, что на таких соревнованиях победа в первом туре многое определяет.
Да, и очередной рекорд. Я единственный, кто смог забить на пяти чемпионатах мира подряд, и я этим горжусь. Я рад, что команда сыграла отлично. Было непросто, но мы добились заслуженной победы.
История с «Манчестер Юнайтед» завершена, я думаю лишь о чемпионате мира. Мы выиграли, я был полезен. Остальное не важно.
Так проигрыш гнома саудитам подействовал?
Так проигрыш гнома саудитам подействовал?
На Майкле Джордане тоже всегда свистели фолы, за любое малейшее касание, тоже легенда.
А пенальти на ЧМ надо ещё забить. Мнггие великие не забивали
На Майкле Джордане тоже всегда свистели фолы, за любое малейшее касание, тоже легенда.
А пенальти на ЧМ надо ещё забить. Мнггие великие не забивали
В 19 матчах за МЮ и сборную в этом сезоне у него целых 4 гола, 2 с которых с пенальти. "Польза" на лицо
В 19 матчах за МЮ и сборную в этом сезоне у него целых 4 гола, 2 с которых с пенальти. "Польза" на лицо