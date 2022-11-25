Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Роналду: «Было непросто, но мы добились заслуженной победы»

вчера, 08:42
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 2Логотип футбольный клуб ГанаГанаМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о рекорде по забитым мячам. Футболист отличился на своем пятом мундиале, это произошло в матче против Ганы (3:2).

Это замечательный момент – гол на моем пятом мировом первенстве. Мы выиграли, здорово вошли в турнир. Эта победа очень важна. Всем известно, что на таких соревнованиях победа в первом туре многое определяет.

Да, и очередной рекорд. Я единственный, кто смог забить на пяти чемпионатах мира подряд, и я этим горжусь. Я рад, что команда сыграла отлично. Было непросто, но мы добились заслуженной победы.

История с «Манчестер Юнайтед» завершена, я думаю лишь о чемпионате мира. Мы выиграли, я был полезен. Остальное не важно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кейн: «Это было не лучшее наше выступление. Мы играли с жёсткой командой»
Сегодня, 00:58
Луи ван Гал: «Мы ещё не проиграли. Я буду поддерживать своих игроков»
Вчера, 23:28
Неймар: «Я уверен, что у меня будет шанс вернуться»
Вчера, 21:57
Ари: «Сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира в Катаре»
Вчера, 20:50
Педри: «Я думал, что буду больше нервничать перед дебютом на ЧМ»
Вчера, 20:45
Лосано: «Нам предстоит встретиться с великим соперником»
Вчера, 20:02
Сортировать
Все комментарии
Gnomout
Gnomout ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:14
Ты, видимо, матч не смотрел.
Так проигрыш гнома саудитам подействовал?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:37
С самого утра хэйтить Рона, как на работу))
На Майкле Джордане тоже всегда свистели фолы, за любое малейшее касание, тоже легенда.
А пенальти на ЧМ надо ещё забить. Мнггие великие не забивали
Elliada
Elliada
вчера в 09:07
Сначала похвалил себя, а потом команду. Как всегда думает о себе. Был полезен? Кроме нырка с пенальти что сделал? Единственный, кто забил на пяти ЧМ? На первом своем ЧМ и в этом голы с пенальти. Даже бабушка забила бы.
В 19 матчах за МЮ и сборную в этом сезоне у него целых 4 гола, 2 с которых с пенальти. "Польза" на лицо
Swift2005
Swift2005
вчера в 09:03, ред.
Молчал бы лучше выпрашиватель пенок. Позор таким недофутболистам. Из игры устроил санта-барбару потом пытается вещать за всю команду. Манчестер Юнайтед показал что из себя представляет португальский дайвер. Адекватные болельщики уже перестали смотреть футбол из-за таких спектаклей которые устраивают. Пусть порадуется своим липовым достижениям пенальтист.
dikalot
dikalot
вчера в 08:47
Бруну герой матча!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 